Algérie: JM-Oran-2022 - 15è participation algérienne d'affilée aux joutes méditerranéennes

ALGER-Le sport algérien enregistre, à l'occasion de la 19è édition des Jeux méditerranéens d'Oran (25 juin-6 juillet), sa 15è participation d'affilée à ces joutes sportives rassemblant, dans un cadre d'amitié et de fraternité, les athlètes des pays riverains de la Méditerranée.

C'est lors de l'édition-1967 de Tunis que les sportifs algériens ont signé leur première apparition dans cette manifestation sportive méditerranéenne. Il s'agissait alors de la 5è édition des JM, après celles d'Alexandrie (1951), Barcelone (1955), Beyrouth (1959) et Naples (1963).

Des résultats mitigés ont été réalisés par les athlètes algériens à travers leurs différentes participations à ces rendez-vous sportifs. En 14 participations, un total de 240 médailles ont été remportées dont 67 en or. Les lauriers d'or ont été remportées par les athlètes de l'athlétisme (28 or), la boxe (17), le judo (6) et la natation (6). Viennent ensuite l'haltérophilie (5 or), karaté (2), la gymnastique (1), handball (1) et football (1).

A Tunis --première ville maghrébine à accueillir en 1967 les JM-- les représentants algériens décrochent trois médailles de bronze, les toutes premières distinctions au palmarès algérien dans ces joutes méditerranéennes. La première a été réalisée en boxe par Kaddour Aliane (+81 kg) et les deux autres remportées en athlétisme par l'athlète féminine, Rabea Ghezlane au lancer du poids (8,36 m) et au javelot (24,78 m).

C'est à l'édition de Tunis-1967 que les athlètes féminines ont, pour la première fois, fait leur apparition aux jeux. C'était en athlétisme et en natation.

Quatre ans plus tard, lors de l'édition d'Izmir-1971, l'Algérie engage 38 athlètes dont 3 femmes, mais ne parvient à décrocher qu'une seule médaille de bronze par l'athlète Azeddine Azzouzi au 800 m avec un chrono de 1:48.2 centièmes. Une déception atténuée cependant par la désignation officielle d'Alger, ville hôte de la 7è édition des JM avec 14 voix contre 11 pour Split (Yougoslavie).

Alger-1975: premières médailles d'or algériennes

En 1975, les JM font leur escale à Alger. Plus de 2.000 athlètes de 15 pays y ont concouru dans 18 disciplines. L'Algérie, pays hôte, a engagé 258 athlètes dont 39 féminines, récoltant 20 médailles (4 or, 7 argent, 9 bronze). Les quatre médailles d'or historiques -- les toutes premières remportées par l'Algérie aux JM -- ont été réussies par les deux boxeurs Nini Hocine et Mohamed Missouri, le coureur Boualem Rahoui (3000 m steeple) et l'équipe algérienne de football, vainqueur en finale devant la France (3-2 après prolongations).

La participation algérienne se poursuit ensuite avec des performances en dents de scie, allant de 12 médailles (Lattaquié-1987) à 32 médailles (la meilleure récolte de tous les temps obtenue à Tunis-2001).

Aux jeux de Split-1979, l'Algérie récolte 16 médailles (1 or, 5 argent, 10 bronze) et se classe 8e sur 14 pays participants. A Casablanca, quatre ans plus tard, l'Algérie, engagée avec 172 athlètes dont 28 dames) termine à la 9e place, avec 14 médailles (4 or, 3 argent, 7 bronze) sur 16 pays participants.

A Lattaquié en 1987, la récolte algérienne tombe à 12 médailles (5 or, 3 argent, 4 bronze) ponctuée par une 10è place sur 16 pays participants. L'Algérie avait alors engagé 69 athlètes dont 4 dames.

Un sursaut d'orgueil des athlètes algériens a été réalisé, successivement aux JM d'Athènes-1991, avec 17 médailles (9 or, 3 argent, 5 bronze) et une 9è place sur 18 participants, puis à Languedoc-Roussillon en 1993 avec 22 médailles récoltées (5 or, 6 argent, 11 bronze) et une 9è place sur 19 participants et également à Bari-1997 avec 22 médailles ( 6 or, 8 argent, 8 bronze) et une 7è place sur un total de 21 nations participantes.

Cependant, c'est à Tunis-2001 que l'Algérie a réalisé sa meilleure récolte, avec 32 médailles obtenues (10 or, 10 argent, 12 bronze) se classant au 8è rang sur 23 participants.

Une légère régression s'en est suivie quatre ans plus tard à Almeria-2005, avec 25 médailles (9 or, 5 argent, 11 bronze) et une 11è place au classement général. A Pescara-2009, la récolte tombe à 17 médailles (2 or, 3 argent, 12 bronze) assortie d'une 12è place au général sur 23 participants.

Les résultats s'améliorent, lors de l'édition suivante à Mersin-2013 où l'Algérie gagne 26 médailles (9 or, 2 argent, 15 bronze) et termine à la 12è place sur 24 nations participantes.

Lors de l'édition de Tarragone, prévue en 2017 mais décalée à 2018, 13 médailles (2 or, 4 argent, 7 bronze) sont obtenues par l'Algérie qui se classe 13e sur 26 nations.

Aux JM-2022 d'Oran, l'Algérie sera présente avec 329 sportifs dont 193 hommes dans 23 disciplines. 3434 athlètes de 26 pays y participeront.