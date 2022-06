Congo-Kinshasa: Haut Katanga - Le couple royal a honoré l'école belge et l'Université de Lubumbashi

Première à être visitée, l'école belge de Lubumbashi a eu l'honneur de recevoir, le 10 juin, sa majesté le roi Philippe, et son épouse, la reine Mathilde.

Sous un rythme de la fanfare, avec des cris tels " Vive le roi, vive la reine ", accompagnés de pas de danses des élèves, le couple royal a franchi le seuil du bâtiment de l'école où le corps enseignant, le comité administratif et de parents ainsi que les élèves eux-mêmes attendaient avec impatience son arrivée. Après que la directrice, Dominique Chatier, a circonscrit la raison de l'activité et le déroulé du programme, le représentant des élèves, Yan, de la sixième année primaire, a souhaité la bienvenue à sa majesté le roi et à la reine, avant de leur remettre un tableau peint de l'école comme cadeau. Les hymnes nationaux de la République démocratique du Congo (RDC) et du Royaume de Belgique, chantés en chœur, ont retenti via les belles voix des élèves.

Le président du comité d'administration de l'école a su retracer, brèvement, l'historique de cet établissement qui s'apprête à célébrer son cinquantenaire. Juste après, est intervenu le dévoilement de la plaque commémorative par le roi et le président du comité d'administration, en souvenir de ce passage royal, clôturé par une visite guidée de l'ensemble du bâtiment et surtout d'une classe en néerlandais .

Après cette séquence, le couple royal s'est rendu à l'Université de Lubumbashi où un comité d'accueil s'est constitué à l'amphithéâtre Pr Kalaba. Dès leur entrée, le roi et la reine ont été conduits à la salle polyvalente Mgr Tshibangu-Tshishiku pour la signature du livre d'or. L'allocution du Premier ministre, Sama Lukonde, a permis à plus d'un de se rappeler l'histoire commune de la RDC et de la Belgique à travers les différentes visites des rois belges au pays et surtout à Lubumbashi, appelée à l'époque Elisabethville.

Enfin, l'adresse du roi est venue en dernier lieu. Le souverain belge a exprimé sa joie ressentie plus de cinquante ans après le dernier passage du roi Baudouin. Il a rappelé en premier lieu aux étudiants que le futur leur appartenait. D'où la raison de leur présence à l'Université pour apprendre, se former et ce, malgré les conditions difficiles. Il a exhorté les élites à tirer profit de toutes les richesses naturelles dont dispose la RDC en y ajoutant le plus de valeur au bénéfice des Congolais, grâce aux aptitudes acquises. " La vraie richesse du Congo, c'est vous, les jeunes, avec votre détermination et votre enthousiasme ! Une mine, on peut l'épuiser, les talents et la volonté de la jeunesse, sa soif de savoir, par contre, sont inépuisables ", a déclaré le roi belge.

La seconde partie de la soirée a été culturelle. Quelques artistes ont défilé, chansons et chorégraphies à l'appui, question d'adoucir les cœurs... Le recteur est revenu cette fois-là pour son mot de remerciement et les hymnes nationaux ont bouclé le programme.