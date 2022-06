Congo-Kinshasa: Banque mondiale - Un engagement croissant pour la RDC

L'institution financière internationale et la République démocratique du Congo (RDC) ont exprimé leur totale satisfaction des projets en cours de réalisation à Kinshasa, notamment la construction de la future station de traitement des eaux Ozone.

Visible depuis l'avenue du Tourisme, derrière le Mont-Ngaliema, la construction de la future station des eaux Ozone a exigé des moyens matériels colossaux pour installer d'énormes tuyaux qui passent par des collines avant d'être connectés au fleuve Congo.

Lors de la rencontre entre le directeur de la Stratégie et des opérations de la Banque mondiale (BM) pour l'Afrique de l'est et australe, Humberto Lopez, et le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, le week-end dernier, il s'est dégagé une vue plutôt positive non seulement du déroulement de la construction de la station de traitement mais également d'autres projets qui forment, ensemble, un portefeuille global actif estimé à environ sept milliards de dollars américains US.

" Je tiens à exprimer ma profonde appréciation pour l'étroit partenariat et la collaboration entre le ministère des Finances, et plus généralement la RDC, et je tiens à remercier personnellement monsieur le ministre Kazadi pour ses efforts en vue de construire un programme solide qui est sur le point d'atteindre sept milliards de dollars en crédits et dons ", a déclaré Humberto Lopez.

Selon la BM, la RDC est bien partie pour atteindre les sept milliards de dollars à la fin de ce mois. Cette montée en puissance s'explique par une augmentation significative des financements de l'Association internationale de développement au cours des dernières années. Celle-ci fournit au pays des dons et prêts à taux zéro ou à faible taux d'intérêt destinés généralement à stimuler la croissance économique, réduire les inégalités et améliorer les conditions de vie de la population.

Quant aux perspectives de la coopération, il y a déjà des échanges sur le soutien de la BM dans les efforts congolais de préserver la plus grande forêt tropicale du continent africain, la deuxième plus grande au monde. Il faut également mettre en bonne place la signature de deux conventions de financement d'un montant de 900 millions de dollars américains pour le soutien à l'entrepreneuriat féminin et l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'électricité dans les provinces du Kasaï et de l'est du pays .

Enfin, outre un encouragement au pays pour la couverture vaccinale et la mise en place d'un système de plaintes contre le harcèlement sexuel dans les écoles, la BM a réaffirmé également son engagement dans le développement des prochaines phases de l'infrastructure hydroélectrique d"Inga.