Congo-Brazzaville: Développement du sport - Nécessité de conclure un pacte de solidarité

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, qui a réuni le 9 juin à l'hôtel de la primature les Diables rouges du Congo, après leur victoire face aux Scorpions de la Gambie (1-0), a souligné la nécessité de s'investir désormais physiquement, moralement, politiquement pour mettre les athlètes en confiance.

Depuis un moment, le gouvernement consent un investissement important pour accompagner les Diables rouges football. D'après le chef de l'exécutif, le président de la République entend aller au-delà. " Il m'a pris l'exemple de ce qu'il a fait en 2007 où il s'est investi personnellement. Il a instruit le Premier ministre et l'ensemble des ministres de s'investir désormais physiquement, moralement, politiquement pour que les athlètes sentent qu'ils sont sous pression et que par eux on arrive à remobiliser l'ensemble du peuple et à conclure le pacte de solidarité pour la promotion du sport congolais. Nous devons conclure, à partir de maintenant, ce pacte de solidarité pour la promotion de notre sport ", a-t-il insisté.

En effet, le pacte de solidarité nécessite l'implication des dirigeants à tous les niveaux. L'exécutif, en effet, s'est engagé à prendre à bras-le-corps les fédérations, les équipes ; participer et assister aux entraînements ; veiller à ce que les préparations se fassent de façon sérieuse. Les fédérations, les équipes et la presse sportive sont, quant à elles, appelées à travailler la main dans la main et à jouer leur partition afin d'améliorer les performances des équipes nationales.

Revenant sur le match du 8 juin contre la Gambie, Anatole Collinet Makosso a demandé aux Diables rouges football d'offrir une deuxième victoire lors de la confrontation de septembre prochain face au Soudan du Sud. Une hirondelle ne faisant pas le printemps, cette victoire ne constitue, a-t-il dit, qu'une Unité de valeur de consolation. D'où la nécessité de démontrer qu'elle n'est pas le fait du hasard mais plutôt le fruit d'une organisation technique désormais bien construite et bien menée.

" Nous avons un travail à faire et nous le mènerons ensemble. Le gouvernement est instruit pour le mener avec vous, nous espérons pouvoir y arriver et lorsque nous aurons réussi cette autre étape, à partir de ce moment nous pourrons aller voir le chef de l'Etat de façon à lui dire que nous sommes prêts à faire du sport congolais un véritable outil d'influence dans notre pays, un véritable enjeu de politique internationale au profit de notre peuple ", a-t-il conclu, réitérant ses félicitations aux Diables rouges.

Anatole Collinet Makosso a, par ailleurs, invité les joueurs à maintenir allumer cette flamme. Car, ce sursaut patriotique observé devrait être, a-t-il ajouté, désormais maintenu toutes les fois que les joueurs sont convoqués en équipe nationale. Pour lui, le sport est devenu un enjeu important des relations internationales. Certains pays l'utilisent comme un outil d'influence et d'autres comme une source d'enjeu géoéconomique, géopolitique, géostratégique.

Un enjeu que Denis Sassou N'Guesso avait perçu en investissant, a dit le Premier ministre, dans la construction des infrastructures sportives, malgré toutes les difficultés. " Quand vous voyez les infrastructures qui ont été construites dans tous les départements, on n'avait mis aucune discipline de côté. Il était donc convaincu que le sport est d'un enjeu géopolitique stratégique très important pour notre pays. Nous n'avons pas cru cela de la même manière que lui, mais, je crois que l'occasion est venue pour que nous puissions désormais y croire, que nous puissions nous investir pour que cette volonté affichée du président de la République ne soit pas trahie ", a-t-il conclu.

Le président de la Fédération congolaise de football, Guy Blaise Mayolas, de son côté, a remercié le gouvernement et le public congolais pour cette victoire.