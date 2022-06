Congo-Brazzaville: Sécurité routière - Des gendarmes et pompiers déployés sur la Route nationale 1

Le Groupement de sécurité routière (GSR), composé d'une unité de la gendarmerie et d'une autre de la sécurité civile, a été déployé le 9 juin sur le principal réseau routier du pays. Cette unité spécialisée vient appuyer La Congolaise des routes (LCR), gestionnaire de la route nationale 1, à assurer la fluidité du trafic et le respect des normes communautaires en matière de transport.

Longue de plus de 535 km reliant Pointe-Noire et Brazzaville, la nationale 1 est le principal réseau routier bitumé de la République du Congo, avec une densité de trafic des biens et des personnes entre la capitale économique et le reste du pays. Malheureusement, le réseau routier enregistre en moyenne 250 accidents par an, soit quatre à cinq accidents par semaine. En 2021, les accidents de la circulation ont provoqué cinquante-huit morts et trois cent treize blessés.

Près de huit cas sur dix, d'après le directeur général adjoint de LCR, Jean-Charles Lhommée, sont dus au mauvais état des véhicules, à l'excès de vitesse, à la mauvaise utilisation des freins. " Nous constatons aussi des comportements dangereux : passagers en surnombre, dépassements sans visibilité, circulation proche de la ligne médiane, ou même complètement à contresens, dans les virages du Mayombe ou sur la RN1, entre Ignié et Kintélé. Nous constatons enfin de nombreux véhicules stationnés en pleine voie ou en panne sans signalement adapté, comme le triangle ou les cônes ", a-t- il renseigné.

Les principales missions du GSR consisteront, en effet, à assurer la police de la circulation, à lutter contre la criminalité et combattre la délinquance itinérante, à porter secours et assistance aux usagers, à interdire les contrôles intempestifs et la collecte de péages autres que ceux établis par LCR, à éradiquer les voies parallèles aux postes de péage, à soutenir la gestion des péages et des opérations de pesage, à contribuer à l'exercice des pouvoirs de police administrative et de police judiciaire, y compris à l'information et l'éducation des usagers de la route.

LCR a décidé de mettre à la disposition de cette unité motorisée quatre pick-up double cabine de patrouille et d'intervention avec système de géolocalisation, une ambulance géo-localisée, six motos 650 cm3 géo-localisées, des sites de casernement et repos (Madingou, Mayama et autres, ainsi que dans chaque gare de péage), des tenues officielles du groupement et des pompiers, du matériel de balisage en cas d'accident, des extincteurs en poudre, du matériel d'immobilisation du rachis cervico dorso-lombaire, onze téléphones avec cartes SIM, du matériel de réanimation et d'examen, des kitS des médicaments, des coffrets de secours...

Pour Zhang Zhi Hui, le directeur général de LCR, le déploiement de cette unité de sécurité routière ne constitue pas la simple exécution d'une clause contractuelle entre l'État et son entité. " Mais il s'agit surtout de l'aboutissement d'une démarche collective visant l'amélioration du niveau de sécurité et de la qualité des services au Congo. Le déploiement sur la nationale 1 du GSR vient renforcer les mesures de sécurité qui garantissent l'ordre dans la gestion du trafic et le bon usage de la route ", a-t- il déclaré.

En ordonnant le déploiement du GSR sur cet important réseau routier, le commandant de la gendarmerie nationale, le général Paul Victor Moigny, a appelé ses hommes à plus de professionnalisme dans l'accomplissement de leurs missions de terrain. " L'action répressive doit être complémentaire d'une action préventive et éducative en tout temps ", a-t- il lancé.