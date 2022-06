Gabon: COS/ACD - La 12 édition co-présidée par Lee White et Alexis Lamek

Libreville, le 09 juin 2022 - Le ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d'Affectation des Terres, Prof. Lee White, et Son Excellence l'Ambassadeur, Haut Représentant de la République française au Gabon, M. Alexis Lamek ont co-présidé le 12ème Comité d'Orientation Stratégique (COS) de l'Accord de Conversion de Dettes (ACD) à la Résidence du diplomate.

Cette rencontre a permis de faire un point d'étape sur l'avancement des projets financés par l'ACD notamment les projets suivants : Projet Appui à la Filière Forêt Bois (PAFFB), Projet Eléphant Gabon (PEG), Contrôle de l'aménagement forestier (CAF), et Projet d'Arc Emeraude.

Le Comité a encouragé les responsables de projets à maximiser leur capacité de mise en œuvre des activités dans les délais impartis, ainsi qu'à réfléchir aux modalités de gestion des installations construites par les projets.

Le Comité a également étudié les propositions conceptuelles de quatre (4) projets à instruire sur la base des reliquats ACD : un projet de gestion de la faune et des zoonoses, un projet de prévention et d'atténuation du conflit Homme-éléphant, un programme immobilier pour le ministère des Eaux et Forêts et l'Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN) visant à promouvoir les constructions en bois local et un projet de formation professionnelle des acteurs de la 2ème et 3ème transformation du bois.

Les deux co-présidents ont encouragé les parties prenantes à continuer de développer et structurer chaque proposition et d'étudier les possibilités de co-financement avec d'autres partenaires financiers (DUE, Fonds Vert Climat, CAFI).

" Nous nous sommes réunis pour faire le point sur plusieurs projets en cours parmi lesquels le projet arc d'Emeraude qui consiste à mettre en place un sentier de découverte pour la nature et le projet " Eléphant Gabon " de lutte contre le conflit Homme-éléphant et le braconnage de ces espèces animales qui jouent un rôle important dans la préservation de nos forêts ", a déclaré le Ministre Pr Lee White.

" Je suis très heureux d'avoir accueilli à la résidence de France, pour la première fois l'ensemble, des acteurs de cette belle coopération entre nos deux pays. Nous avons mis un accent particulier sur des actions visant à prévenir le conflit Homme-éléphant au Gabon afin de soutenir la forêt gabonaise qui joue un rôle tellement important en terme de lutte contre les changements climatiques ", a indiqué l'Ambassadeur de France, S. E. M. Alexis Lamek.

Pour rappel, l'Accord de Conversion de Dettes, signé par la France et le Gabon en 2008 porte sur un montant de plus de 37 milliards de Francs CFA (58 millions d'euros) hors intérêts, et Ministère des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan climat et du Plan d'affectation des terres

présente la particularité d'être réservé au financement de projets contribuant à la gestion durable des écosystèmes forestiers gabonais.