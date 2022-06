Afrique: ANGOLA et SAO TOME - Célébrations du Jubilé des Œuvres Pontificales Missionnaires

Luanda — Beaucoup ont participé avec enthousiasme aux différentes initiatives organisées en mai par les Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM) de la Conférence Episcopale d'Angola et de São Tomé (CEAST) à l'occasion des anniversaires des OPM (voir Fides 3/5/2022).

Les diocèses ont donné vie à un calendrier chargé d'initiatives capables d'inclure tout le monde et de sensibiliser de différentes manières aux célébrations du jubilé des OPM, comme une occasion significative d'approfondissement et de redécouverte du charisme pour regarder vers l'avenir.

Dans l'Archidiocèse de Lubango, les familles missionnaires ont eu un moment privilégié avec une célébration eucharistique présidée par le directeur national, le père Belarmino Tchipundukwa, MS. Pour les animateurs missionnaires, par contre, dans l'Archidiocèse de Saurimo, une rencontre régionale a eu lieu avec la participation des animateurs missionnaires des diocèses de Dundo, Luena et Saurimo. Pour les enfants et les adolescents, l'occasion de célébration a été les journées diocésaines de l'enfance et de l'adolescence missionnaires dans les diocèses de Namibe, Ondjiva, Menongue, Benguela, Luanda, Caxito, Viana, en particulier pour le centenaire de la dénomination de l'Œuvre de la Sainte Enfance.

À la fin du mois jubilaire, un événement impressionnant a été organisé le 29 mai dans la municipalité de Bocoio, dans le diocèse de Benguela, où des enfants, des adolescents, des jeunes, des adultes et des familles se sont réunis. "Les OPM d'Angola et de São Tomé continuent de croître et de progresser", a expliqué Anacleto da Silva, secrétaire national des OPM d'Angola et de São Tomé. "Elles sont présentes dans tous les diocèses de la CEAST, fruit du travail constant des animateurs et des conseillers missionnaires". Maintenant, nous allons poursuivre l'expérience missionnaire, en nous préparant pour octobre 2022".