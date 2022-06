Algérie: Chargé par le Président Tebboune, M. Allahoum honore 6 clubs pour l'accession en Ligue 2 de football

Alger — Chargé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le conseiller chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, a honoré samedi au siège de la Présidence de la République (Alger), six (6) clubs pour leur accession en Ligue 2 de football, selon une publication postée sur le site officiel de la Présidence de la République.

Avant la cérémonie de distinction, qui a vu la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag, une minute de silence a été observée en hommage au défunt, Billel Benhamouda, joueur de l'équipe nationale de football des locaux, décédé vendredi dans un accident de la circulation.

M. Allahoum a transmis, à cette occasion, les salutations du président de la République et ses plus vives félicitations aux six clubs, staffs, joueurs et supporteurs, leur souhaitant davantage de réussite et de succès.

Le Conseiller du Président de la République a remis à chaque club un chèque d'un montant de 10 millions de DA, selon la même source.

A leur tour, les présidents des six clubs ont remercié le Président Tebboune pour ce geste et son soutien et intérêt pour le sport en général et la jeunesse en particulier.

Les six clubs sont: l'IB Khemis El-Khechna, l'Union Sportive Souf, l'Entente Sour El Ghozlane, l'Entente sportive de Mostaganem, le Chabab Mechria, et l'Association sportive d'El Khroub.