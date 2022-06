Afrique du Nord: L'Algérie suit avec une grande préoccupation les développements de la situation en Libye

Alger — L'Algérie suit avec une grande préoccupation les développements de la situation en Libye, suite aux affrontements entre groupes armés qui ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi dans la capitale libyenne Tripoli, mettant en garde toutes les parties libyennes contre le risque de replonger le pays dans le chaos et le mener au point de non-retour, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"Tout en condamnant le recours à la violence sous toutes ses formes, l'Algérie met en garde toutes les parties libyennes contre le risque de replonger le pays dans le chaos ou le mener au point de non-retour, et les appelle à faire preuve de sagesse et à faire prévaloir le dialogue et la réconciliation en œuvrant à préserver l'accord de cessez-le-feu pour éviter l'effusion du sang des Libyens et protéger leur sécurité et intégrité", lit-on dans le communiqué.

"Ce grave développement qui survient à la veille de la reprise des travaux de la Commission constitutionnelle mixte au Caire sous l'égide de l'ONU, constitue en soi un facteur supplémentaire pour réaffirmer l'impérieuse nécessité d'accélérer la finalisation de l'élaboration des contenus de la base constitutionnelle devant permettre au peuple libyen d'exercer son droit souverain à choisir ses dirigeants et ses représentants à travers des élections libres et intègres dans un climat de sécurité et de stabilité", conclut le ministère.