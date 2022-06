Cote d'Ivoire: CINEMA - Un acteur de " Black Panther " partage son expérience avec les étudiants de l'INSAAC

Il est l'une des plus grandes stars africaines du cinéma aux États-Unis ! L'acteur ivoirien, Bambadjan Bamba, c'est de lui qu'il s'agit, a animé mercredi dernier, une " Master class " au bénéfice des étudiants à l'Institut national des arts et de l'action culturelle (Insaac) à Cocody-Abidjan.

C'est donc devant un auditoire admiratif et attentif que l'acteur du film " Black Panther ", de retour au pays après 30 ans, a retracé son inspirant parcours qui l'a conduit, de son quartier d'enfance, Koumassi, au Bronx États-Unis, où il est arrivé à l'âge de 10 ans avec ses parents. Celui qui figure au casting de ce film à succès, " Black Panther ", l'un des plus gros blockbusters américain de ces dernières années, a livré les clés de son succès.

" Beaucoup de jeunes me demandent comment devenir une star. Le but ce n'est pas de devenir une star, mais d'être le meilleur acteur possible en valorisant son potentiel. Après, Dieu, les circonstances vous aideront ", a-t-il conseillé.

Aussi a-t-il prodigué de nombreux conseils aux étudiants qui aspirent exercer un métier dans le milieu du cinéma.

Selon Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, il était important que cette valeur sûre du cinéma international profite de son passage au pays pour partager son expérience et servir de modèle aux plus jeunes. Cela, en cohérence avec la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui a inscrit la formation des jeunes au cœur de son action et qui ambitionne de donner toute sa vitalité au secteur des arts et du spectacle ivoirien. Elle a, en sus, formulé le vœu que cette rencontre, avec un modèle tel que Bambadjan Bamba, impacte positivement les ambitions professionnelles et élargisse l'horizon de ces jeunes apprenants.

Né le 30 janvier 1982, Bambadjan Bamba est un acteur ivoirien connu pour ses rôles dans des films tels que " Réalité " (2014) et " The Good Place " (2016) " Black Panther " (2018).

Aux États-Unis, l'acteur a étudié l'Art dramatique au Conservatoire de cinéma et d'art dramatique de New York et a été l'un des membres fondateurs de la " Sacred drum company ". Celui qui aspirait à devenir un pilote de ligne deviendra, par la suite, un acteur de cinéma et comédien rompu aux arcanes de son métier qui multipliera ses apparitions aussi bien dans les productions télévisées à succès, qu'au cinéma. Au cours de cette rencontre avec les étudiants de l'Insaac, l'acteur a fait savoir qu'il est en plein tournage en Côte d'Ivoire d'une production " Au Batanga " avec le réalisateur Alex Ogou. Cette production qui débarquera, bientôt, sur le petit écran et en salle.