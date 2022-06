Algérie: BAC 2022 - Belabed rappelle les instructions et orientations à observer

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a rappelé, samedi, les instructions et orientations à observer à la veille du début de l'examen du baccalauréat prévu à partir de dimanche (demain), dont "l'application de toutes les procédures réglementaires et sanitaires" au sein des centres d'examen.

Lors d'une conférence nationale organisée par visioconférence en présence des directeurs de l'éducation et des cadres de l'administration centrale, le ministre a donné "une série d'instructions et d'orientations à observer à la veille du début de l'examen du baccalauréat, dont l'application des procédures spéciales aux centres d'examen en ce qui concerne notamment la discipline et le respect de l'heure d'ouverture officielle des centres par les encadreurs et les candidats ainsi que les horaires d'entrée et celles d'ouverture des enveloppes des sujets d'examen sans préjudicier à la réglementation en vigueur en pareille matière", précise un communiqué du ministère.

Il s'agit également, selon le ministre, "de l'impératif d'assurer un climat propice aux candidats parmi les personnes aux besoins spécifiques et des établissements de rééducation et de respecter le protocole sanitaire en vigueur".

M. Belabed a appelé les directeurs de l'éducation à "redoubler d'efforts, à se concentrer sur l'organisation et l'encadrement de l'examen du baccalauréat, à respecter les instructions et orientations qui leur ont été données et à exécuter soigneusement toutes les consignes avec discipline et haute vigilance afin de garantir aux candidats les conditions idoines durant le déroulement de cet examen".

Il a fait état en outre d'une série de mesures "nécessaires à appliquer, chacun dans la limite de ses responsabilités et sous la supervision directe du directeur de l'éducation de la wilaya ,et ce, avant, pendant et après l'examen".

Le ministre de l'Education nationale a salué les efforts déployés durant l'organisation du BEM qui s'est déroulé, a-t-il dit, dans le "calme" et dans de "très bonnes" conditions.

Plus de 700.000 candidats passeront à partir de dimanche pendant 5 jours l'examen du baccalauréat (Session 2022), répartis sur plus de 2.500 centres d'examen à travers le territoire national.