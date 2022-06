Cote d'Ivoire: Forces armées - Un opérateur économique fait don de 20 pick-up et 3 ambulances pour renforcer les capacités opérationnelles des FACI

20 pick-up et 3 ambulances d'une valeur de plus d'un demi-milliard de FCFA. C'est le précieux don fait hier au ministère de la Défense par l'entreprise Cyrian International SA à la grande joie du premier responsable de la défense nationale, le ministre d'Etat Téné Birahima Ouattara.

En effet, après avoir réceptionné le don qu'il a remis au chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, le ministre n'a pas tari d'éloges à l'égard du donateur qui dirige l'entreprise spécialisée dans le négoce. Selon lui, le président directeur général de Cyrian international SA, Arlan Assoman, est l'illustration de cet Ivoirien nouveau voulu par le Président de la République Alassane Ouattara. C'est-à-dire un Ivoirien capable de prendre entièrement part au développement et à la stabilité de son pays sans rien attendre en retour, un Ivoirien convaincu du dynamisme de son pays et qui décide de poser aussi sa pierre à la construction de la nation ivoirienne.

" De par votre geste d'aujourd'hui, vous contribuez à la protection et à l'assistance de vos concitoyens. Ces moyens que vous mettez à la disposition de nos unités permettront de lutter contre l'orpaillage illégal et les coupeurs de route ; de faire des patrouilles de jour comme de nuit ; d'évacuer des malades et des blessés, qu'ils soient civils ou militaires ", a-t-il apprécié. Tout en espérant que l'acte citoyen posé inspire d'autres entreprises et d'autres Ivoiriens.

Car, à l'en croire, la Côte d'Ivoire fait face à d'innombrables défis sécuritaires notamment dans certaines zones frontalières. Et, les forces militaires qui ne ménagent aucun effort pour contenir avec efficacité toutes les tentatives des bandes criminelles terroristes ont besoin du concours de tous. Le ministre a surtout remercié le Président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées, et le gouvernement pour les nombreux investissements visant l'accroissement constant des capacités opérationnelles des armées et l'amélioration des conditions de vie et de travail des soldats.

Pour sa part, le donateur a expliqué qu'il reste convaincu que l'amélioration des conditions de travail et d'intervention des forces chargées de la protection nationale ainsi que le renforcement de la résilience du système de santé de ces forces restent importantes pour la qualité des services rendus aux populations et à la riposte aux menaces sécuritaires. "Monsieur le ministre d'Etat, ministre de la Défense, à travers ce geste, il s'agit pour nous de soutenir les forces dont l'engagement a une portée non seulement nationale mais également mondiale ", a-t-il développé. Non sans remercier les forces de défense et de sécurité qui, a-t-il dit, à travers les efforts consentis contribuent vaillamment à maintenir la sécurité, la tranquillité et la paix. De sorte à rassurer les producteurs et la nation.