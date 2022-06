Sénégal: L'artiste amateur Alpha Oumar Ndoye présente l'exposition "Liberté et bien être"

Dakar — L'artiste amateur Alpha Oumar Ndoye présente, ce dimanche, entre 14 h et 17h, une exposition Off intitulée "Liberté et bien être", a appris l'APS.

Cette exposition a pour cadre la plage entre Terrou Bi et Magic Land, près de la Cour suprême, indique un communiqué de presse.

L'artiste, un passionné de la natation et de la mer, aime expérimenter des activités originales, selon la même source, ajoutant qu'à la faveur du "plein air marin", il n'hésite pas à s'affranchir des contraintes des salles d'exposition "en faisant flotter des outils d'art travaillés sur place et à immerger des tableaux lumineux sous l'eau".

Selon le document, "des outils traditionnels à vent et de rafraichissement évoquant la liberté et le bien-être seront mis à l'honneur".

Il souligne que "'l'usage de baffles spéciaux diffusant de la musique traditionnelle ou des poèmes sous l'eau et la lecture en piscine avec des ouvrages étanches" constituent la marque de fabrique de cet artiste au "profil multidisciplinaire", prospectiviste, biochimiste et enseignant en Hygiène Sécurité et Environnement, etc.

Alpha Oumar Ndoye est décrit comme "un amoureux" de l'histoire, de la culture et de voyage. Il est l'auteur d'articles "sur les similitudes" entre les bretons (France) et les lébous (Sénégal).

Le document de presse rappelle que dans le cadre du projet de construction en Guadeloupe du Mémorial Acte (mémoire de l'esclavage), inauguré par le président François Hollande en présence de son homologue sénégalais Macky Sall, il a été approché par un des responsables de ce projet pour "reconfigurer le tourisme de mémoire avec une vision prospective".

Ndoye, féru de nouvelles technologies, milite aujourd'hui pour une reconnaissance au Sénégal des arts subaquatiques et plaide pour le soutien aux arts immersifs et tridimensionnels (réalité virtuelle et hologramme).