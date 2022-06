Niger: Tera - Le président Nigérien Mohamed Bazoum appelle à la mutualisation des forces dans la lutte contre le terrorisme

Tera à l'ouest du Niger, ce jeudi 9 juin 2022, la nature fait des siennes. Une forte chaleur frappe cette partie du Niger.

La population locale malgré la canicule, pour rien au monde, ne veut manquer le rendez-vous de la rencontre annoncée avec Mohamed Bazoum, président du Niger depuis plus d'un an. Sous les bâches dressées, mais aussi debout jeunes, femmes, têtes couronnées, guides religieux, autorités administratives et politiques, les habitants de Tera sont sortis en grand nombre pour écouter leur chef d'Etat. Aux populations de cette localité, il adresse ses remerciements et ses félicitations pour avoir accepté d'accueillir 13000 de leurs frères qui y ont trouvé refuge après des agressions terroristes sur leur terre.

À ce nombreux public, il donne l'assurance que l'armée sera à leurs côtés. Bien plus, il leur promet un retour sécurisé sur leurs terres d'origine. " L'armée nigérienne et ses partenaires seront à vos côtés ", a-t-il assuré. Non sans lancer un appel pressant au Mali et au Burkina Faso voisin. " Nous devons mutualiser nos efforts si nous voulons venir à bout de ce fléau qui menace notre sous-région ", a insisté Mohamed Bazoum.

Qui a assuré les victimes de ces attaques du soutien de l'Etat et annoncé que les parents des victimes, les blessés auront le soutien du gouvernement de Niamey. Le chef de l'Etat du Niger a, par ailleurs, invité les plus âgés à veiller à ce que les plus jeunes ne s'en prennent aux partenaires militaires étrangers, notamment français. Selon lui. Il faut que les jeunes évitent de se faire manipuler par des gens qui sont à mille lieux de Tera et qui n'ont rien à perdre si la région s'enflammait. " Ceux qui manipulent notre jeunesse n'ont perdu aucun parent. Ils sont très loin d'ici. Ils ont des desseins inavoués. Ne tombez pas dans leur piège ", a-t-il conseillé. Le chef de l'Etat a félicité la population pour la chaleur de l'accueil.