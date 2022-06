Cote d'Ivoire: Alpha Blondy - " J'ai toujours pensé que l'unité de la famille politique ivoirienne est la solution du développement de la Côte d'Ivoire "

Il n'est pas resté indifférent au développement de l'actualité nationale !

La mégastar du reggae, Alpha Blondy, s'est prononcée hier, au Sofitel hôtel Ivoire, lors de la conférence-annonce de son concert du 15 juillet prochain au Palais des Congrès de ce réceptif. Sur le chorus de toute la classe politique, mardi dernier, autour de la candidature d'Adama Bictogo pour le porter à la présidence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Alpha Blondy a donné son point de vue empreint d'allégresse.

" J'ai toujours pensé que l'unité de la famille politique ivoirienne est la solution du développement de la Côte d'Ivoire" a-t-il martelé. Aussi n'a-t-il pas manqué d'interpeller les trois grands leaders politiques que sont Alassane Ouattara, président de la République, par ailleurs, président du Rhdp ; Henri Konan Bédié du Pdci et Laurent Gbagbo du Ppa-CI : " Il faut qu'ils apprennent à se faire confiance pour avancer ".

Tout de même, Alpha Blondy, en dépit de cette union sacrée que tout le monde entier apprécie, à sa juste valeur, ne baisse pas la garde. Il s'offusque surtout des actes antérieurs de la classe politiques ivoirienne, qui ont mis à mal la cohésion et l'unité nationale. " J'ai toujours déploré leur (Ndlr : parlant des acteurs politiques ivoiriens) manie de s'humilier (... ) Vos palabres de politiciens ouvrent la fenêtre à tout. Que nos dirigeants politiques apprennent à se faire confiance".

Au-delà de la classe politique ivoirienne, en sa qualité de leader d'opinion et d'agitateur d'idées, Blondy n'a pas eu, non plus, le verbe tendre en s'adressant aux dirigeants africains sur des questions liées à la circulation de la drogue et des armes. " J'accuse nos dirigeants africains. Vos querelles, commercialement exploitées, ouvrent la porte aux marchands d'armes et aux trafiquants de drogue ".

La pauvreté, l'autre ennemie à combattre !

Convaincu que l'Afrique est un continent riche de ses potentialités humaines, agricoles et minières, donc capable d'offrir une qualité exceptionnelle de vie à ses filles et fils, l'artiste a dit toute son indignation face au degré de paupérisation de la population. Pour lui, si des jeunes s'adonnent à la drogue et vont mourir dans la Méditerranée, en voulant coûte que coûte rallier l'Europe à la recherche de l'eldorado, " c'est à cause de la pauvreté ".

L'autre sujet d'actualité que Koné Seydou, de son nom à l'état civil, n'a pas ignoré, c'est la question de la crise russo-ukrainienne. Il a interrogé les dirigeants africains en ces termes : " Pourquoi vous vous sous-estimez ? " Pour lui, l'Afrique qui compte 54 pays ne devrait pas "pleurnicher pour demander du blé à la Russie, sous prétexte que les populations vont mourir de faim."

Justement, l'avis de Blondy est clair sur le sujet. Avec tout le potentiel dont dispose le continent noir, dira-t-il, l'Afrique devrait être à même de réaliser une autosuffisance alimentaire sans discontinuer. Et, ce qu'il trouve plus ahurissant, c'est le fait que le siège de l'Union africaine, à Addis-Abeba en Ethiopie, ait été bâti par " la Chine à notre place ".

Egal à lui-même, Alpha Blondy a croqué toute l'actualité ivoirienne, africaine et mondiale avec les journalistes venus l'écouter. Trop direct sur certains sujets, il s'est voulu modéré, par moment, sur d'autres. Certainement que l'embellie politique que connait la Côte d'Ivoire, sous la férule et le leadership du président de la République, Alassane Ouattara et son parti le RHDP, y sont pour quelque chose !