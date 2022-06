Cote d'Ivoire: Travaux structurants dans la ville d'Abidjan - Patrick Achi révèle que la plupart des chantiers seront rendus à la fin de l'année 2023

La fin des travaux structurants en cours dans la ville d'Abidjan est annoncée pour 2022 pour certains et 2023 pour d'autres. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre Patrick Achi, hier vendredi 10 mai 2022, à l'issue d'une visite sur plusieurs chantiers. Notamment l'échangeur de N'Dotré (sortie Est d'Abidjan), l'échangeur de Yopougon- Gesco (sortie Ouest) et le quatrième pont d'Abidjan.

" Ces infrastructures qui devraient être livrées plus tôt accusent du retard du fait du Covid-19. Nous avons perdu 15 à 18 mois quelquefois. Cela a décalé l'achèvement des travaux pour certains à la fin de l'année 2022, pour d'autres à la fin de l'année 2023. La plupart des chantiers seront rendus à la fin de l'année 2023 ", a-t-il souligné.

" De façon globale, on peut s'estimer heureux de l'avancée de ces chantiers qui nous permettent de fluidifier le trafic, de désenclaver un certain nombre de quartiers et de permettre d'accéder aisément d'une part à la voie qui mène à Abengourou à l'Est et d'autre part celle qui mène à la côtière qui est en construction qui va nous mener jusqu'à San-Pedro qui a un stade en construction devant accueillir la Can ", a-t-il ajouté.

Outre sa satisfaction, le Premier ministre qui était accompagné du ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, Amédé Kouakou, du ministre de la Construction et du Logement, Bruno Koné et du ministre-gouverneur de la ville d'Abidjan, Robert Beugre Mambé, s'est montré confiant quant aux nouveaux délais de livraison indiqués par les entreprises en charge des travaux. " Nous sommes relativement confiants relativement aux échanges que nous avons eus avec l'entreprise et les quelques actions qui restent à mener pour permettre de poursuivre dans les délais convenus ", s'est-il exprimé.

Pour de tels ouvrages qui ont nécessité des déplacements importants de populations, Patrick Achi n'a pas manqué de préciser que les choses ont été faites dans les règles de l'art. " Pour celles qui ne sont pas propriétaires de bâtis, on leur donne en général un certain nombre de mois de loyers pour leur permettre de trouver un logement. Pour ceux qui sont propriétaires, on leur paie l'équivalent de leurs bâtis pour qu'ils puissent aisément aller construire ailleurs un bâtiment ", a fait savoir le Premier ministre.

Enfin, Patrick Achi, eu égard aux désagréments que suscitent ces travaux et qui sont liés aux déplacements des populations, a remercié les Abidjanais pour leur patience. " Je leur dis encore une fois qu'on leur rendra la vie plus facile, le trafic plus fluide et une ville d'Abidjan encore plus belle ", a-t-il dit.