Afrique: Journée Mondiale des océans - L'ONG ZAKIA en partenariat avec Greenpeace Afrique, liste les maux de la pêche en République islamique de Mauritanie

communiqué de presse

L'ONG Zakia basée en République islamique de Mauritanie, à travers son président M. Mansour Brahim Boyda et l'ensemble des membres ont tenu à marquer d'une pierre blanche la Journée Mondiale des Océans ce 08 juin 2022 à Nouatchok.

Les communautés côtières de la République Islamique de Mauritanie, où se trouvent de nombreuses usines qui produisent de la farine de poisson à partir des ressources de la région, ont tenu à adresser un message clair à l'endroit des décideurs locaux et de la communauté internationale. A en croire le président de l'ONG Zakia, "les autorités ont autorisé la construction d'un très grand nombre d'usines de farine et d'huile de poisson le long de notre côté", avant de poursuivre "nous disons aux grandes entreprises comme EWOS/Cargill, Mowi, Skretting, BioMar : ne touchez pas à nos poissons. Et nous disons au gouvernement : s'il vous plaît, arrêtez les usines avant qu'il ne soit trop tard."

D'après les données 2020/2021 extraits du rapport FiTI, la République Islamique de Mauritanie (RIM) dispose d'une Zone économique exclusive (ZEE) de 200 milles nautiques, d'une superficie de 234.000 km2 dont un large plateau continental de 39.000 km, et qui est réputée pour l'abondance, la diversité et l'importance commerciale de ses ressources halieutiques. Le secteur des pêches demeure l'un des secteurs stratégiques de l'économie nationale au regard de sa contribution à l'économie nationale, à la création de richesses et d'emplois et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle nationale. Conscients de ces facteurs et du danger que constituent les usines de farine et d'huile de poisson, leurs messages durant cette journée mondiale des océans restent sans équivoque:

- STOP à la pollution et au pillage causés par les bateaux et industries de farine de poisson

- Oui pour la préservation de nos ressources halieutiques et pour un environnement sain.

"A cette occasion, nous lançons un appel à toutes les consciences nationales et internationales y compris Greenpeace Afrique pour encourager la préservation des ressources de nos océans contre leur pillage systématique par les flottes étrangères qui débarquent des tonnes de poisson dans les usines de farine de poissons (moka), rompant ainsi la chaîne de production classique du poisson frais" a souligné M. Mansour Brahim Boyda, Président de l'ONG Zakia.

Le poisson frais une fois pêché était destiné à la consommation locale ou la transformation sur place en poisson fumé. Ce qui apportait une grande valeur ajoutée en termes d'emplois créés et de devises à l'économie de notre pays.

Les usines de farine de poisson qui utilisent ainsi d'énormes quantités de poissons frais (alors qu'elles devraient traiter uniquement les rejets après le traitement des poissons frais), ne font ni plus ni moins que tarir cette ressource quasi non renouvelable et au bout du compte mettent en péril notre écosystème marin.

Greenpeace Afrique