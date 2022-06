Afrique: Assemblées annuelles 2022 d'Afreximbank - Réflexion autour de la réalisation du potentiel de la Zlecaf à l'ère post Covid-19

La 29ème édition des assemblées annuelles de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), se tiendra dans la nouvelle capitale administrative de la République arabe d'Égypte du 15 au 18 juin 2022. Cette édition est placée sous le thème : " Réaliser le potentiel de la Zlecaf à l'ère post Covid-19 - Tirer parti du pouvoir de la jeunesse ". Cette rencontre annuelle de l'Afreximbank sera marquée par des réunions de groupes consultatifs et l'assemblée générale annuelle des actionnaires, complétées par des séminaires et des plénières.

Il faut noter que les assemblées annuelles d'Afreximbank sont ouvertes aux professionnels du secteur bancaire, aux praticiens du commerce et du financement du commerce. Et à d'autres parties impliquées dans le développement économique de toute l'Afrique et au-delà.

Ces rencontres, faut-il le signaler, sont également suivies par des chefs d'entreprise et des dirigeants politiques. Elles ont été classées parmi les plus importants rassemblements de décideurs économiques en Afrique.

Qu'est-ce que la Banque africaine d'Import-Export

Il faut signaler que l'Afreximbank vise à " stimuler une expansion et une diversification cohérentes du commerce africain afin d'accroître rapidement la part de l'Afrique dans le commerce mondial. "

Créée à Abuja, au Nigéria en octobre 1993 par des gouvernements africains, des investisseurs privés et institutionnels africains, des institutions financières non africaines et des investisseurs privés dans le but de financer, promouvoir et développer les échanges intra-africains et extra-africains, Afreximbank à son siège au Caire, la capitale de la République arabe d'Égypte.

La Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine.

Elle déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain. Elle vise à accélerer l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique.

L'Afreximbank est un soutien indéfectible de l'Accord sur la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (Zlecaf). C'est d'ailleurs pourquoi, elle a lancé les opérations d'un système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) qui a été adopté par l'Union africaine (UA) comme la plateforme de paiement et de règlement devant appuyer la mise en œuvre de la Zlecaf.

Au 31 décembre 2021, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à 24,8 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s'établissaient à 4 milliards de dollars US.

Afreximbank a décaissé plus de 51 milliards de dollars US entre 2016 et 2021. Elle est notée A- par GCR International Scale, Baa1 par Moody's, A- par Japan Credit Rating Agency (JCR) et BBB- par Fitch.

A noter que les réunions annuelles Afreximbank 2019 Moscou, tenues à la Fédération de Russie ont accueillie plus de 100 conférenciers, plus 1500 participants et 14 séances.