Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Accalmie après des affrontements entre FARDC-M23 à Jomba et Bunagana

Une accalmie est observée dimanche 12 juin dans la soirée après des affrontements violents entre les Forces armées de la RDC et les terroristes du M23 dans les groupements de Jomba et Bunagana au Nord-Kivu. Selon plusieurs sources locales dans le territoire de Rutshuru, les FARDC gardent toujours le contrôle de Bunagana et d'autres positions qu'elles contrôlaient avant les attaques de l'ennemie, le samedi et dimanche.

A la suite de ces combats, au moins 80% des habitants de Jomba et Bunagana se seraient déplacés. Les uns en Ouganda, les autres vers la localité de Kabindi, dans des familles d'accueil, écoles ou églises.

Les mêmes sources parlent déjà d'au moins 5 personnes tuées dans les combats, samedi et dimanche, dont un officier de l'armée et 2 enfants de 6 et 7 ans.

De leur côté, les responsables de la MONUSCO dans la région disent avoir mis en alerte leurs bases mobiles sur l'axe Bunagana-Burahi, en vue de protéger de nombreux civils en déplacement.