Cote d'Ivoire: CAMES-Pr Adama Diawara - "Avec le Président Ouattara, on n'a pas droit à l'échec "

La Côte d'Ivoire est de retour dans le concert des nations avec ce prestigieux poste. Le Pr Konaté Souleymane est le nouveau secrétaire général du CAMES (Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur).

Ce formateur hors pair a été élu à l'issue de la 39e session ordinaire du CAMES qui s'est tenue du 23 au 27 mai 2022 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Avant sa prise de fonction en janvier prochain, il a été présenté le vendredi dernier à l'Université Félix Houphouët-Boigny à Cocody lors d'une cérémonie couplée à la célébration des mamans du monde entier. A cette occasion, le ministre Adama Diawara a indiqué que le Président Ouattara est une marque déposée.

" En 2000 et 2010, la Côte d'Ivoire avait présenté des candidats malheureux. Grâce au leadership du Président Alassane Ouattara, pour la 3e fois, nous avons remporté cette victoire. Avec le Président Ouattara, on n'a pas droit à l'échec, surtout que c'est la 3e fois ", s'est réjoui le Pr Diawara. Non sans relever. " Il fallait avoir un candidat qui a au maximum 55 ans, afin qu'il puisse briguer deux mandats. Car après 60 ans, on ne peut plus être candidat. Avec ce poste, notre recherche scientifique aura plus de visibilité en corrigeant les points faibles. Il s'agit également de faire la promotion internationale de nos cadres ".

De son côté, le Pr Konaté Souleymane a exprimé sa reconnaissance au Président Ouattara. " Nous devons traduire le leadership du président Alassane Ouattara au niveau de la recherche scientifique et socio-économique en Afrique et en particulier en Afrique de l'ouest. Nous allons faire un bilan des plans stratégiques pour redynamiser les acquis. Il y a également la création d'une commission d'éthique et de la déontologie.

Cela nous permettra de fournir les ressources humaines de qualité en vue de relever les défis ", a indiqué Konaté Souleymane. Le ministre Adama Diawara a profité de l'occasion pour célébrer toutes les femmes de son département ministériel. Il leur a remis des pagnes.