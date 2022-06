Cote d'Ivoire: Electrification rurale - Le pays obtient un financement de 4,519 milliards de FCFA

Les zones rurales non encore électrifiées auront très bientôt de l'électricité et les populations pourront bénéficier de branchements sociaux. Ce, grâce à un financement de 4,519 milliards de FCFA accordé à l'Etat de Côte d'Ivoire par l'Union européenne et l'Agence française de développement (AFD).

La convention entre les trois parties a été signée hier, vendredi 10 juin 2022, au 20ème étage de l'immeuble Sciam au Plateau, en présence de l'ambassadeur de l'UE en Côte d'Ivoire Jobst von Kirschmann et de l'ambassadeur de France Jean-Christophe Belliard.

Se félicitant de cette signature, le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly a indiqué que cette contribution financière s'inscrit dans le cadre du Programme National pour l'Electrification Rurale (PRONER) et du Programme Electricité pour Tous (PEPT) visant à préfinancer les branchements des ménages. Ainsi, 185 localités rurales seront électrifiées et 13 000 ménages bénéficieront de préfinancement des branchements sociaux, à travers ce projet. " Grâce à cet accord de financement il n'y a aucun doute que nos objectifs en matière d'électrification seront atteints. Les résultats induits participeront, assurément, à l'amélioration des conditions de vie de nos populations vivant en milieu rural, tout en contribuant significativement à la lutte contre la pauvreté ", a souligné Adama Coulibaly.

Pour sa part, l'ambassadeur Jobst von Kirschmann a salué ce projet comme étant " un projet pratique. (... ) C'est un partenariat fructueux entre l'UE et la Côte d'Ivoire ", a-t-il noté. Quant à l'ambassadeur de France, Jean-Christophe Belliard, il a indiqué que cette convention vient en complément du financement initial du Projet de Promotion de l'Accès, des Réseaux Intelligents et de l'énergie Solaire (PARIS) en Côte d'Ivoire.

A cet effet, il a souligné que ce financement permettra, en plus, d'accompagner les projets des entrepreneurs et des coopératives des localités concernées dans le développement d'activités génératrices de revenus. " Il contribuera ainsi au développement économique des territoires qui s'inscrit pleinement dans les priorités du programme Côte d'Ivoire Solidaire du Président de le République Alassane Ouattara ", a-t-il fait savoir.