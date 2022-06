Congo-Kinshasa: Santé maternelle et presse - UNFPA lance le concours " Prix médias Henriette Eke "

Décryptage

Nous revenons sur le lancement à Mbandaka, il y a quelques jours, du programme " Pouvoir choisir ", avec l'appui des Affaires Mondiales Canada. Un programme qui a trait à la santé sexuelle et reproductive des jeunes femmes et adolescentes, l'assainissement et la prévention contre les infections, ainsi qu'au genre et au plaidoyer. Dans la province de l'Equateur, ce programme sera implémenté dans les 3 zones de santé de la ville de Mbandaka et à Bikoro. Le coordonnateur du programme, le Dr. Christian Malu, a parlé de la motivation et des avantages dudit programme dans un entrain avec Paul Richard Malengela.

Nouvelles en bref

Nos nouvelles en plus bref, la cheffe de Bureau terrain de la Monusco à Goma, Laila Bourhil, a salué lundi 6 juin les messages de paix de six communautés du Nord-Kivu. C'est au cours d'une rencontre avec la presse organisée à Goma que Laila Bourhil a exprimé son sentiment, qualifiant les messages de ces communautés de conciliateurs et apaisants. Après les tensions observées depuis la reprise des combats entre les FARDC et le M23, la Monusco a voulu conscientiser les représentants de différentes communautés du Nord-Kivu en vue de combattre les discours de haine.

**De la paix au développement il n'y a qu'un pas, toujours avec la Monusco, cette fois en allant en Ituri. Afin de promouvoir les activités économiques dans la région ainsi que de renforcer la cohésion sociale entres les différentes communautés locales, la Mission onusienne a construit et équipé un marché au centre de négoce de Bukiringi. Bukuringi est une localité située à 95 km au sud de Bunia, dans le territoire d'Irumu. La remise officielle de cette infrastructure dont le coût global est estimé à 99 mille 362 dollars américains a eu lieu le 27 mai dernier. Environ 12o jeunes dont 30 femmes ont servi de main d'œuvre pour la réalisation des travaux qui ont duré trois mois.

*** Enfin, un peu plus de 10 millions de dollars américains pour former des jeunes du Haut-Katanga et du Lualaba dans le secteur des engins lourds. Les bailleurs de ce projet, le gouvernement suédois et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), ont signé à cet effet un contrat mercredi 08 juin 2022 à Kinshasa, dans le cadre du projet " Appui à la formation et à l'emploi qualifié dans le secteur des engins lourds de la RDC.

Invité

Angélique Kuela est notre invitée de ce dimanche. Elle est responsable de l'Unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la Monusco/Beni, et parle de l'importance de la formation des responsables des prisons de Beni, Butembo et Bunia sur le thème " Evaluation et classification des détenus ". C'est en marge d'un atelier de trois jours, organisé dans la semaine. Angélique Kuela répond aux questions de Martial Papy Mukeba

Nouvelle de province

Retour dans l'Est de la RDC, à Butembo précisément. Les autorités administratives et sécuritaires de cette ville et de Lubero se sont réunis mardi 7 juin 2022 en vue d'évaluer le système d'alerte précoce mis en place dans le but de protéger la population de tout risque sécuritaire dans cette région. La Monusco est impliquée dans la réalisation de ce système. César Mathumo, coordonnateur intérimaire de la protection civile à Butembo parle de ce mécanisme et de son efficacité, au micro de Sadiki Abubakar.

Question aux Nations unies

En avril dernier, Bintou Keita a participé à Berlin à une conférence des missions de maintien de la paix. De quoi était-il question ? La question a été posée mercredi dernier à la Cheffe de la Monusco au cours de la conférence de presse des Nations unies. Suivez sa réponse.

Agenda

Notez dans vos agendas ces dates pour la semaine qui commence :

-13 juin : Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme ;

-14 juin : Journée mondiale des donneurs du sang ;

-15 juin : Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées ;

-18 juin : Journée internationale de la lutte contre les discours de haine.