Congo-Kinshasa: Uvira - Un policier écope de 10 ans de servitude pénale pour meurtre

Le tribunal militaire d'Uvira (Sud-Kivu) a condamné, vendredi 10 juin, un policier à 10 ans de servitude pénale, à l'issue des audiences publiques.

L'inculpé, Jacques Rukabo, est poursuivi pour avoir abattu un civil et blessé six autres, mardi dernier lors d'une échauffourée, à Kalimabenge, en territoire d'Uvira.

L'incriminé est également sommé de payer la somme de 200 000 FC d'amende et dommages intérêts.

Le premier substitut de l'auditeur militaire de garnison, le magistrat Douglas Banze a expliqué que le condamné a bénéficié des circonstances atténuantes dues entre autres à son esprit coopératif avec le tribunal, à sa délinquance primaire et des service rendu à la nation :

" Il est dans la police nationale depuis 2010, il avoisine déjà plus de 55 ans d'âge. Il n'a aucune formation de la police. Il n'a jamais appris à tirer. C'est ainsi qu'il n'a pas pu faire la différence entre un tir dangereux et un tir non dangereux. Et malheureusement dans ce cas d'espèce, il a tiré dans la foule, causant ainsi la mort d'un homme et blessé six autres personnes ".

Ce magistrat militaire a conseillé ses compagnons d'armes d'adopter un comportement responsable.

De son côté, le maire de la ville d'Uvira, Kiza Muhato a salué la célérité avec laquelle s'est tenue ces audiences publiques.

Il a appelé la jeunesse d'Uvira à mettre fin aux actes de justice populaire et de laisser les juridictions et instances judiciaires faire leur travail.

Le policier condamné dispose de cinq jours, à dater du 10 juin, pour interjeter appel.