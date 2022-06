Congo-Kinshasa: Kwilu - 5 cas de traites de personnes recensés depuis janvier

Cinq cas de traites des personnes sont enregistrés, depuis janvier dernier, au Kwilu.

Parmi lesquels, quatre dans la ville de Kikwit et un seul à Bandundu-ville.

C'est dans ce cadre que la coordination provinciale de l'Observatoire congolais contre la traite des êtres humains (OCTEH) a organisé vendredi 10 juin à Bandundu-ville une journée de réflexion sur ce fléau.

L'un des formateurs à ce forum, Baudouin Kipaka, a fait savoir que cette rencontre a voulu amener les participants à identifier et de dénoncer ce phénomène.

Cette rencontre a planché sur les notions de la traite et trafic des migrants, sa qualification ainsi que leurs éléments constitutifs.

" Nous avons essayé d'expliquer le cadre légal congolais et l'état de lieu de cette législation et ensemble avec les participants, on a identifié les causes et les conséquences de ce phénomène qui est méconnu ici dans la ville de Bandundu. Dernièrement on a commencé à identifier certains cas qui sont traduits en justice ", a déclaré Baudouin Kipaka.

Il encourage les participants à identifier les victimes et les auteurs afin qu'ils répondent de leurs actes devant les cours et tribunaux.