Afrique Centrale: Nord-Kivu - Six leaders communautaires s'engagent à lutter contre les discours de haine et d'incitation à la violence

communiqué de presse

Les dirigeants communautaires Hunde, Hutu, Nande, Nyanga, Tembo et Tutsi étaient réunis lundi 6 juin 2022 à Goma à l'occasion d'un café de presse organisée par la MONUSCO. Cette rencontre visait à les sensibiliser et à plaider auprès d'eux pour la cohésion sociale ainsi que la coexistence pacifique entre leurs communautés, dans un contexte sécuritaire fragile marqué par la reprise des hostilités entre les FARDC et les rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru.

S'adressant aux participants, la cheffe de bureau de la MONUSCO à Goma, Laila Bourhil, a mis l'accent sur le rôle important que jouent les leaders communautaires dans l'unité et la cohésion sociale. " Votre rôle en tant que représentants des communautés est plus que déterminant dans ces efforts et dans la préservation de cette cohésion sociale. Votre voix et les valeurs que vous véhiculez doivent être entendus et, aujourd'hui plus que jamais, vous montrez cet exemple d'unité et de raison par votre présence et votre engagement ", a-t-elle affirmé.

Mme Bourhil s'est notamment réjouie que ces leaders communautaires tiennent " le même langage " d'unité au sein de la province. " Vous tenez un même langage, celui d'être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Vous représentez non seulement les communautés, mais à travers votre sagesse qui est fort louable, vous êtes aussi l'image de leurs aspirations et de leurs espoirs. Et comme on dit, cette sagesse a plus de valeur que des perles précieuses ", a-t-elle poursuivi, les invitant à continuer à exercer cette sagesse pour le bien de leurs communautés.

" Je vous encourage à exhorter tous et chacun à ne pas sombrer dans la division, les rumeurs, la désinformation, la haine, la violence, les rancœurs et les ressentiments surtout dans ces moments difficiles. Nous devons avec vous, et à vos côtés, nous engager ensemble dans la voie de la cohabitation pacifique, en privilégiant le bon ton, la concertation et le dialogue " a-t-elle dit.

Elle a conclu en rappelant que " tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et d'ajouter : " Ne laissez pas vos différences être utilisées pour vous diviser, mais utilisez vos différences comme l'exemple de votre union et votre acceptation mutuelle. C'est là votre force ".

Le discours de la cheffe de bureau a trouvé échos auprès des leaders communautaires présents qui, dans une approche participative, ont invité les membres de leurs communautés respectives à ne pas céder à la provocation et à adopter des comportements pacifiques pour lutter contre la montée des discours de haine et tentative de division entre communautés au Nord-Kivu.

A l'issue de la rencontre, les six leaders communautaires ont signé un communiqué conjoint qui a été partagé avec les différents journalistes présents pour une large diffusion de leur message.

Dans ce texte, ils réitèrent leur engagement à toujours promouvoir la bonne entente et la coexistence pacifique entre toutes les communautés du Nord-Kivu, dans le but de préserver la paix, la sécurité et d'assurer le développement économique de la RDC. Ils exhortent également tous les acteurs politiques et de la société civile de s'abstenir de recourir à toute forme d'incitation à la haine et à la violence et à exprimer leurs revendications de manière pacifique et légale.

Quelques semaines plus tôt, le 18 mai dernier, ces communautés avaient aussi rencontré la délégation conjointe du gouvernement de la RDC et du gouvernement du Kenya dans le cadre du processus des consultations de Nairobi.