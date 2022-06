Ile Maurice: Cyclisme - Christopher Lagane s'impose au combiné, Aurélien de Comarmond enlève la 2e étape

Le test d'évaluation disputé en deux étapes le week-end dernier a permis aux meilleurs éléments du peloton local de faire valoir leur bonne forme actuelle. Le contre-la-montre individuel (21 km) du samedi 4 juin a été logiquement remporté par Christopher Lagane (FFSC) qui s'est ensuite imposé au combiné. Aurélien de Comarmond (VCJCC) a remporté la deuxième étape, une épreuve en circuit de 100 km.

Le leader flacquois indique qu'après le contre-la-montre, le but était de préserver l'avance acquise. "Avec l'équipe, on a décidé de contrôler (la deuxième étape) vu que j'avais une minute d'avance après le CLM. Les coéquipiers ont fait un joli boulot. Ils ont roulé pendant presque quatre tours sur cinq en tête du peloton et puis dans le dernier tour, je me suis débrouillé. Dans le dernier tour en remontant vers Quartier Militaire, Alexandre (Mayer) essayait d'attaquer. J'ai juste eu à le contrôler puis j'ai essayé d'attaquer moi aussi mais je suis repris par Alexandre qui a fait l'effort. Je pense que c'est ce qui lui coûte la victoire. Pendant ce temps, Aurélien (de Comarmond) était dans un fauteuil. Lors de ma dernière attaque, je suis repris à 300 ou 400 mètres de l'arrivée et Aurélien règle le sprint à quatre et je prends la deuxième place. Je gagne le général et je dois dire un grand merci à mes coéquipiers, Dylan (Redy), Thibault D'Unienville, Keylan (Ciprisse), Samuel (Quevauvilliers) et Thibault L'Espérance qui ont fait le plus gros boulot. Je leur revaudrai cela dès que j'en aurais l'occasion", a confié Christopher Lagane.

Pour sa part, Aurélien de Comarmond laisse entendre que sa victoire dans la seconde étape lui fait du bien au moral. "J'avais fait un joli chrono samedi, finissant à 1 minute et 14 secondes de Chris (Lagane) et 16 secondes d'Alex (Mayer). Donc, avec mes coéquipiers du VCJCC, on attendait de voir comment le Faucon Flacq SC allait gérer la deuxième étape et comment allait réagir Alex et le Black River SC. On a vu que Chris était solide et qu'il n'allait pas être facile de le lâcher. A partir du 4e tour, il y a eu des attaques. J'ai essayé, Alex aussi. On s'est retrouvé à quatre (ndlr : Christopher Lagane, Alexandre Mayer, Yannick Lincoln et Aurélien lui-même) après le dernier passage dans la bosse de Quartier Militaire et lors du sprint final, j'ai pu m'imposer. Cela fait du bien au moral. Je me prépare sérieusement en vue des championnats nationaux et c'est motivant de gagner. La motivation est là et je fais de mon mieux. Je sens que je progresse et cela fait plaisir", a-t-il fait ressortir.

Résultats

Élites et juniors

Étape 1 (CLM individuel, 21 km)

1.Christopher Lagane (FFSC) 29:11 ;

2. Alexandre Mayer (BRSC) 30:09 ;

3. Aurélien de Comarmond (VCJCC) 30:25 ;

4. Yannick Lincoln (MRSC) 30:51 ;

5. Gregory Mayer (BRSC) 32:16 ;

6. Samuel Quevauvilliers (FFSC, junior) 33:01 ;

7. Dylan Redy (FFSC) 33:05 ;

8. Hanson Matombé (BRSC) 33:06 ;

9. Toréa Célestin (VCJCC) 33:57 ;

10. William Piat (BRSC, élite 3) 35:00

Étape 2 (circuit, 100 km)

1.Aurélien de Comarmond (VCJCC) 2h26:58 ;

2. Christopher Lagane (FFSC) m.t ;

3. Yannick Lincoln (MRSC) m.t ;

4. Alexandre Mayer (BRSC) m.t ;

5. Hanson Matombé (BRSC) 2h27:51 ;

6. Keylan Ciprisse (FFSC, junior) m.t ;

7. Gregory Mayer (BRSC) m.t ;

8. Dylan Redy (FFSC) 2h30:51 ;

9. Thierry David (VCJCC) m.t ;

10. Thibault D'Unienville (FFSC) m.t

Classement général

Élites et juniors

1.Christopher Lagane (FFSC) 2h56:09 ;

2. Alexandre Mayer (BRSC) 2h57:07 ;

3. Aurélien de Comarmond (VCJCC) 2h57:23 ;

4. Yannick Lincoln (MRSC) 2h57:49 ;

5. Gregory Mayer (BRSC) 3h00:07 ;

6. Hanson Matombé (BRSC) 3h00:57 ;

7. Keylan Ciprisse (FFSC, junior) 3h03:00 ;

8. Dylan Redy (FFSC) 3h03:56 ;

9. Samuel Quevauvilliers (FFSC, junior) 3h05:11 ;

10. Thierry David (VCJCC) 3h06:30

Pass-cyclistes

1.Aurélie Halbwachs-Lincoln (MRSC) 1h55:02 ;

2. Eldridge Larhubarbe (MRSC) 1h55:04 ;

3. Michael Khedoo (VCP) 1h56:49

Cadets

1.Gaël André (AC Nord-Galaxy) 1h55:24 ;

2. Samuel Dupuy (AC Nord-Terra) 1h55:38 ;

3. Samuel Paris (AC Nord-Galaxy) 1h56:51

Master 2

1.Arnaud de Comarmond (VCJCC) 1h55:40 ;

2. Cédric Passée (UCRH) 1h56:26 ;

3. Lindsay Gourdin (VCJCC) 1h58:36