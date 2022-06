Ile Maurice: La Tour Koenig - Un informaticien dit avoir été torturé par des policiers

Mᵉ Akil Bissessur s'est rendu, hier, en compagnie de Mᵉ Ashley Hurhungee, au Central Criminal Investigation Department (CCID) pour porter plainte contre les policiers qui auraient torturé son client et proféré des menaces à son encontre. "Si to pran avoka, nou pou bat to avoka ek ferm li ansam ar twa", aurait lancé un policier du poste de la Tour Koenig à un homme soupçonné de vol. Ce dernier est informaticien dans un centre d'appels où un vol a été commis.

Le client de Mᵉ Bissessur explique qu'il a été arrêté sur son lieu de travail et conduit au poste, où il allègue avoir été frappé et torturé. Il aurait essayé d'appeler son homme de loi mais les policiers auraient pris son téléphone et effacé le numéro de celui-ci. Peu après, alors qu'ils ont réalisé qu'il n'était pas impliqué dans ce vol, les policiers ont écrit, dans la déclaration, que l'informaticien avait nié avoir commis ce délit et qu'il n'avait pas souhaité être représenté par un avocat...

Mais la victime soutient avec force que cette version n'est pas la bonne. Bien au contraire. Comme l'affirme Akil Bissessur. "Mon client m'a appelé par la suite et j'ai téléphoné au poste de police, où on ne m'a même pas expliqué ce qui s'était passé. J'ai produit le message de mon client et le CCID va enquêter."