Cote d'Ivoire: Prostitution - La police rafle plusieurs filles et garçons de joie à Marcory

Une opération spéciale de rafle de certains lieux de réjouissance (maquis et autres) dans la commune de marcory a été menée par le chef de District de Police, dans la soirée du samedi 11 juin 2022. Cette action de sécurisation et d'assainissement a permis aux forces de l'ordre d'interpeller 133 individus dont 110 filles de joie et 23 garçons.

Selon la page officielle de la direction générale de police nationale, les mis en cause ont été conduits à la préfecture de police d'Abidjan et mis à la disposition des Enquêtes générales et de la police mondaine, a fait savoir