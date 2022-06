Ile Maurice: MBC - Pourquoi les abonnés de My.T doivent-ils payer la redevance télé ?

Les Rs 150 de redevance payables à la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) ont toujours suscité des débats animés. De nombreux Mauriciens ne comprenant pas pourquoi ils doivent débourser des sous pour des chaînes "propagandistes, à la solde du gouvernement", qu'ils ne regardent pas...

Mais une autre question est désormais sur le tapis : pourquoi les abonnés de My.T doivent-ils également s'acquitter des Rs 150, alors que les chaînes de la MBC sont censées être incluses, donc gratuites, comme le stipule la brochure, dans les différents bouquets proposés par Mauritius Telecom ?

Surtout que le Budget 2022-23 propose des amendements concernant la station de radiotélévision nationale. La MBC Collection of Licence Fees Act sera ainsi amendée dans le Finance (Miscellaneous) Bill 2022 pour augmenter les peines des contrevenants. Ainsi, toute personne qui ne paie pas la redevance de Rs 150, qui figure mensuellement sur la facture du Central Electricity Board (CEB), risque une amende maximale de Rs 50 000 et une peine d'emprisonnement ne dépassant pas deux ans. Actuellement, l'amende varie entre Rs 500 et Rs 1 000.

Mais revenons à notre question. Pourquoi les abonnés de My.T doivent-ils également débourser Rs 150 si ces chaînes sont proposées gratuitement ? Sollicitée à ce propos, une source à la MBC répond que "ces frais concernent une licence payable lorsqu'une personne possède une télé". Rien à voir donc avec les chaînes, qu'elles soient regardées ou pas, ni avec les offres de My.T. La loi précise aussi que pour être exemptée de la redevance, il faut tout simplement que la personne ne possède pas de télé et il faut dans ce cas qu'elle le déclare auprès du CEB au moment du paiement de la facture d'électricité. "Rs 150 par mois, ça fait environ Rs 5 par jour. Ce n'est pas beaucoup lorsqu'on prend en considération ce que propose la MBC. En ce moment, par exemple, il y a la diffusion des championnats d'Afrique d'athlétisme ou encore les courses hippiques", poursuit notre source, rappelant au passage que la redevance télé existe, sous diverses formes, dans plusieurs autres pays.

Sinon, à quoi servent toutes ces Rs 150 collectées ? La MBC, avance notre source, encourt des frais consé- quents. Parmi ces frais, figurent Rs 60 millions payables annuellement à Multi Carrier Mauritius Ltd, la compagnie de diffusion ou encore Rs 13 millions à l' Independent Broadcasting Authority pour les licences. "De plus, la licence à Rodrigues est de Rs 25. Cela coûte Rs 50 millions par an pour que les chaînes puissent être diffusées là-bas et il faut compter Rs 10 millions pour Agalega. Il y a aussi les frais de la Mauritius Society of Authors."

Par ailleurs, un deuxième amendement sera apporté à la MBC Act et concernera la définition de "television" et de "television set", entre autres... La différence, la nuance, entre les deux ? On a essayé, comme vous, de comprendre, en vain. En tout cas, les amendes pour ceux qui auront recours à des subterfuges passeront de Rs 2 000 à Rs 50 000.