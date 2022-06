Ile Maurice: Budget 2022/23| Côte-d'Or - The place to be

Pas un Budget ne passe sans que Côte-d'Or ne soit évoqué à plusieurs reprises. À chaque fois, des projets faramineux sont annoncés et suivis de près par des millions, voire des milliards de roupies. Cette année n'aura pas été différente. Retour sur les annonces budgétaires qui ont fait de cet endroit, jadis méconnu, un lieu incontournable...

L'avantage de Côte-d'Or, c'est qu'il est dans toutes les sauces. On le retrouve dans presque tous les secteurs du Budget. Cette année, le bal des projets prévus là-bas commence avec la culture, lorsque Renganaden Padayachy annonce que le complexe sportif sera équipé pour accueillir des concerts d'artistes locaux et internationaux.

Début de la gloire

Mais ce n'est pas la première fois que la culture s'invite à Côte-d'Or. Dans le Budget 2017-2018, un Palais des arts et de la culture y avait déjà été annoncé. C'est dans ce budget que cette région de la circonscription no 8 commence son voyage pour devenir le lieu incontournable du pays. Pravind Jugnauth, qui avait accédé au poste de Premier ministre quelques mois plus tôt et tenait aussi le portefeuille des Finances, avait élaboré des développements de grande envergure qu'il prévoyait pour Côte-d'Or City à Highlands.

Le projet, avait dit Pravind Jugnauth, serait réalisé en plusieurs phases. La première devait inclure un complexe sportif à la pointe de la technologie. Les travaux étaient annoncés pour le mois d'octobre de la même année et l'événement phare devait être les Jeux des îles de 2019. Chose faite. Dans la foulée, Pravind Jugnauth avait annoncé, toujours dans la première phase, deux tours administratives qui abriteraient des bureaux du gouvernement. Ces deux tours, au coût de Rs 3,6 milliards, devaient avoir le soutien financier du gouvernement indien. La deu- xième phase, avait-t-il poursuivi, concernait 250 arpents pour des bâtiments commerciaux, résidentiels, industriels et récréatifs. Au passage, la Police Training Academy devait aussi être à Côte-d'Or.

2018-2019 : cascade de projets

Les annonces pleuvent. Lors du Grand oral de Pravind Jugnauth, la population apprend qu'un masterplan pour développer 920 arpents de terres de Landscope en Côte-d'Or City est prêt. Le but était de développer des espaces urbains modernes. Parmi les projets de développement, , on retrouve un High-Tech Park sur 60 hectares pour le secteur manufacturier. Le secteur médical y fait aussi son entrée, avec l'annonce d'un medical hub comprenant un Eye Hospital, un entrepôt de produits médicaux, un laboratoire national et un hôpital Ayush pour des traitements ayurvédiques.

2019-2020 : Liverpool

Côte-d'Or est toujours présente, et dans la multitude d'annonces, une en particulier retient l'attention : une académie de football internationale et pour cela, un partenariat est déjà signé avec Liverpool Football Club. La première académie de foot de Côte-d'Or, précise le Premier ministre. Les développements sportifs sont toujours à l'honneur, car le complexe est annoncé comme le futur home of sports, qui abritera le High Performance Centre sportif de Team Mauritius. Mais les autres secteurs ne sont pas oubliés. Des fonds sont alloués pour financer des travaux de Côte-d'Or City et le développement du Côte-d'Or Industrial Park. Finalement, l'education hub est aussi annoncé pour la première fois dans cette localité.

2020-2021 : technologie et intelligence artificielle sur le tapis rouge

Le ministère des Finances est désormais occupé par Renganaden Padayachy. Cette fois-ci, pas de sports à Côté-d'Or, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'annonce. Retour vers la culture, avec, encore une fois, l'annonce d'un espace dans le complexe sportif pour des expositions et autres événements artistiques. Puis vient le Data Technology Park de Côte-d'Or, un des fleurons de la nouvelle ville.

Le parc est "basé sur le savoir et les compétences, posera les fondations d'une économie des données et créera l'écosystème adéquat pour accélérer le processus d'innovation, de l'idée à la création". Ce parc comprendrait "12 centres de compétences spécialisées, allant de la fabrication additive au deep artificial intelligence" et la Data Technology Park doterait aussi Maurice d'un "Carbon Neutral Green Certified Tier 4 Data Centre". Quant au Deep Artificial Intelligence Centre, il devait fournir "le soutien nécessaire aux start-ups, opérateurs économiques et services gouvernementaux pour opérer une transformation numérique majeure".

2021-2022 : annonces bis repetita

Le domaine de la Santé revient en force, avec cette fois-ci, l'annonce d'un centre cardiaque moderne au coût de Rs 2,3 milliards. Rs 23 millions avaient été allouées au High Performance Centre annoncé en 2019. Aussi annoncé, le 4th World Para-Athletics Junior Championship au complexe sportif en août 2023. Et pour finir, la Mauritius Disciplined Forces Academy de 2017-2018 fait son retour.

2022-2023 : encore des redites

Pas de nouveauté pour the place to be cette année. Comme en 2017 et 2020, le complexe sportif accueillera des concerts. L'hôpital Ayush de 2018 pour des soins ayurvédiques est de nouveau annoncé. Un peu plus de détails sur l'académie de police, qui formera policiers, pompiers et gardiens de prison. Pour l'Education Hub de 2019, des logements d'étudiants annoncés pour être financés par un partenariat public-privé.