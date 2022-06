Ile Maurice: Affaire Kistnen | Messages accusateurs - Le rôle de 'H'...

Les révélations sur le meurtre toujours non-élucidé de l'ex-agent du MSM, dont parle Bruneau Laurette, sont intrigantes. Bien que difficilement recevables en cour, pourraient-elles toutefois constituer une piste ? Tout a commencé quand Bruneau Laurette a balancé, sur Facebook, une série de messages échangés entre un habitant de Port-Louis et un certain 'H'. Dans l'un d'eux, 'H' dit savoir que ce sont Vishal Shibchurn, Senna Budlorun et des policiers, dont il n'a pas cité les noms, qui auraient assassiné Soopramanien Kistnen... Ces mêmes personnes auraient agressé un habitant du Sud.

Nous avons contacté le Portlouisien, qui a confirmé avoir bien reçu ces messages d'un certain 'H' et a conser-vé des captures d'écran. À première vue, c'est un peu l'histoire de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours... Cependant, ledit 'H', que nous avons pu identifier, pourrait être en mesure, premièrement, de confirmer qu'il a bien envoyé ces messages au Portlouisien et deuxièmement, qu'il connaîtrait bien l'identité de l'assassin ou des assassins de Kistnen...

Interrogé par la police, 'H' aurait déclaré ne pas connaître Shibchurn et Budlorun. Il aurait soutenu avoir seulement entendu parler d'eux sur les réseaux sociaux. On ne sait pas s'il a reconnu les messages impliquant Shibchurn et Budlorun. La suite de l'enquête nous renseignera. Il faut savoir que 'H' se déclare ouvertement proche du MSM et n'hésite pas à défendre le gouvernement et le Premier ministre régulièrement. Il se signale aussi par des publications communales. Un proche du MSM, qui dit connaître l'identité des assassins de Kistnen, cela a bien sûr attiré l'attention de la population. S'agirait-il donc simplement de 'commérages' ?

"Alibis fragiles"

On ne sait pas donc si 'H' sera poursuivi pour avoir partagé de fausses informations à fortes insinuations communales. Même si c'était un message privé, il serait passible de poursuites, nous dit-on. Sollicité vendredi, Bruneau Laurette souligne que même si les allégations de 'H' s'avèrent, cela ne remet nullement en question la conclusion de l'enquête judiciaire sur la mort de l'ex-agent orange. "L'enquête a montré du doigt ceux qui avaient intérêt à ce que Kistnen disparaisse. Cela nous renseigne ainsi sur l'identité des éventuels commanditaires. Pas des exécuteurs." Bruneau Laurette insiste sur le fait qu'il faut bien distinguer les deux...

L'activiste social et politicien affirme dans la foulée qu'il n'accuse personne et qu'il n'a fait que rendre publiques des accusations portées par 'H'. De plus, déclare Bruneau Laurette, "les alibis fragiles de certaines personnes durant cette enquête démontreraient qu'elles auraient pu avoir également participé activement au meurtre, du moins dans le cover-up qui a commencé dès le vendredi 16 octobre 2020, le jour de la disparition de Kistnen".

Il est vrai que Shibchurn et Budlorun ont organisé un défilé le jour de la comparution de l'ex-ministre du Commerce, Yogida Sawmynaden, en cour intermédiaire le 12 janvier 2021. Ce qui prouverait, selon plusieurs, qu'ils sont proches du député orange "mais cela ne confirme pas, jusqu'à preuve du contraire, qu'ils sont derrière l'exécution de Kistnen".

La balle est maintenant dans le camp de la Major Crime Investigation Unit (MCIT). Shibchurn et Budlorun se sont tous deux dissociés de l'affaire Kistnen. Ce qui est sûr, c'est que la MCIT ne s'est jamais penchée sur cette piste, étant encore occupée à tenter de découvrir qui aurait eu intérêt à supprimer Kistnen. Cela, bien que l'enquête judiciaire se soit déjà prononcée sur les motivations. Un interrogatoire serré de 'H' serait donc souhaitable, nous dit un membre des "Avengers". "Mais sans torture", ironise-t-il.

Une autre allégation d'agression...

Un habitant d'Eau-Coulée a porté plainte au poste de police de sa localité le 6 juin contre Shibchurn et d'autres personnes pour coups et blessures sur lui et son épouse. Le plaignant explique qu'à la suite d'un différend sur son tour de garde dans une compagnie de gardiennage, Shibchurn et ses amis auraient débarqué chez sa sœur et l'aurait forcée à leur montrer son domicile où la bande aurait agressé le couple.

Cependant, lorsque l'habitant d'Eau-Coulée s'est rendu au poste de police, il a été arrêté dans la cour parce qu'il parlait à haute voix au téléphone en balançant des gros mots. Résultat, il n'a pu déposer sa plainte contre Shibchurn même si son épouse a pu le faire. Le plaignant a été détenu durant la nuit de lundi à mardi et conduit à l'hôpital de Candos le mardi matin. Selon nos informations, il a été libéré dans l'après-midi mais il n'aurait pas encore porté plainte contre Shibchurn. Il a fait savoir cependant qu'il n'a pas changé d'avis en raison des menaces mais plutôt à cause de la "pression".

Enter Okeeb

Le 9 juin, Fardeen Okeeb, un habitant de Petit-Raffray, porte plainte contre Vishal Shibchurn à la MCIT pour des menaces que ce dernier aurait proférées à son encontre, à son domicile dans le Nord, le 8 juin, vers 13 h 20. Le même jour, Shibchurn est convoqué aux Casernes centrales et déclare à la presse que ce ne sont encore une fois que des mensonges d'Okeeb. L'avocat de Shibchurn, Me Narwin Ramdass, fait savoir que son client était aux Casernes centrales à l'heure où Okeeb dit avoir été menacé.

Finalement, c'est Okeeb qui est arrêté par la MCIT pour fausse déclaration. Shibchurn porte aussi plainte le 9 juin contre Bruneau Laurette pour complot dans cette affaire de menaces. Il dit avoir noté que l'activiste social était en compagnie d'Aslam Noorsing, un certain Khodabux et d'Okeeb, le 8 juin, aux Casernes centrales. "Ce n'est qu'une machination de sa part. Son but est d'allumer un feu communal dans le pays."

Bruneau Laurette se défend : "Je me rendais aux Casernes centrales le 8 juin, quand j'ai croisé Okeeb à l'entrée et il m'a demandé de l'accompagner à la MCIT. C'est tout ce que j'ai fait et je nie être partie prenante de quelque complot que ce soit." Cette affaire entre Shibchurn et Okeeb est très troublante, selon un policier. "Si c'est vrai que Shibchurn a vraiment menacé Okeeb sans aucun motif et si d'autre part, Okeeb a fait ces allégations contre Shibchurn à tort, dans les deux cas, cela ressemble bien à un calcul destiné à créer des remous dans le pays." On aimerait bien savoir toute la vérité sur cette affaire en apparence bénigne mais qui pourrait cacher de mauvaises intentions. Okeeb parlera-t-il ? Et s'il le fait, le saurons-nous ?