Maroc: SIEL - L'espace du Parlement s'adjuge le prix du stand "le plus accessible"

Rabat — L'espace du Parlement a remporté, samedi soir au Salon international de l'édition et du livre (SIEL), le prix du stand le plus accessible dans la catégorie des "exposants institutionnels".

Ce prix a été remis aux responsables du pavillon par la ministre de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, Mme Aouatif Hayar, et le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid en reconnaissance de leurs efforts visant à garantir aux personnes en situation de handicap le droit d'accès au savoir et à la culture.

La participation de l'institution législative à cette grand-messe culturelle vise à ouvrir les portes du Parlement au public, en particulier aux générations montantes et ambitionne également de consacrer l'idée que le Royaume est un État d'institutions, dans lequel le Parlement joue un rôle de premier plan dans le renforcement de l'édifice démocratique, et permet aux représentants de la Nation de défendre les intérêts des citoyens et ceux suprêmes du pays.

Créé sous forme d'une miniature de l'édifice du Parlement dans le but d'imprégner les visiteurs de l'ambiance générale de l'institution législative, le stand du Parlement comprend une exposition photos relatant les phases historiques les plus marquantes de cette institution constitutionnelle.

De même, le stand offre aux visiteurs des brochures et des livrets portant sur les activités et le fonctionnement du Parlement, dont "Le journal d'une parlementaire marocaine", "Chambre des représentants, compétences, missions et emplois", "Chambre des conseillers", "Procédure législative".

Depuis le coup d'envoi du SIEL, l'espace dédié au Parlement connaît une forte affluence des visiteurs accueillis par des fonctionnaires du Parlement qui leur prodiguent toutes les explications et données inhérentes à l'histoire du Parlement et sa composition, aux activités parlementaires, à l'évaluation des politiques publiques et à la diplomatie parlementaire.