Ile Maurice: Découverte - Bienvenue à bord de la "buscothèque" de Ti Son

"Bat bis piknik." Cette expression n'aura jamais autant pris tout son sens, du moins pas depuis que Ti Son a mis en place une idée qui lui trotte dans la tête depuis assez longtemps. En effet, avec la collaboration de son ami propriétaire de trois autobus nommés Just For You, qui ne passent pas inaperçus sur la route, Ti Son, de son vrai nom Jason Normi, propose un nouveau concept : la bus party. Au menu : un bus low floor, des lumières qui n'ont rien à envier aux discothèques, une sonorisation qui ferait pâlir d'envie les plus grands DJ. Welcome on board de la buscothèque.

"Mo ti ena lidé-la dépi lontan, met laparey dan bis ek fer bann evennman. Dimounn inn trouv li enn nouvo zafer", confie Ti Son. Pour cet habitant de Grand-Gaube, âgé de 22 ans, mettre son idée en oeuvre a pris du temps mais grâce à ses contacts, notamment son ami propriétaire de bus, c'est chose faite. "Avec le confinement, les gens sont plus habitués à s'amuser en plein air et moins entre quatre murs, je trouve. Pour la bus party, on a parfois des gens qui appellent car ils veulent aller danser ou se rendre à une fête. Du coup, avec la bus party, ils peuvent déjà se mettre dans l'ambiance. Koumans amiz touzour lor larout."

"Au début, certaines personnes n'y croyaient pas trop, mais ça marche. Nous proposons des packages. Pour un package normal, on vient avec le bus, dépendant du nombre de clients, sinon c'est deux bus, on emmène la musique et l'ambiance. Sinon on a un deuxième package où on organise tout. Musique, bus, ambiance, à manger et à boire", poursuit Ti Son. Depuis qu'il a partagé une vidéo de la buscothèque, cela a provoqué le buzz.

Le bus opère de 15 heures à 22 heures et, si quelqu'un souhaite profiter de cette expérience, il peut contacter Ti Son sur sa page Facebook. Ce dernier, qui travaille dans la construction, est fier de son projet et encourage les jeunes à réaliser leurs rêves. "Bizin pran risk dan lavi. Nounn séyé, linn marsé. Mo dir nou bizin pa per pou fer seki nou anvi fer."

En attendant, une bus party continue d'impressionner les clients. La buscothèque et Ti Son continuent à tracer leur chemin.