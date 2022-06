Congo-Kinshasa: Coopération - Le couple royal belge à la découverte du village Katanga

Quatre-vingt-six kilomètres, tel est le trajet parcouru par le roi Philippe et son épouse, la reine Mathilde, de Lubumbashi au village Katanga où ses habitants, excités, attendaient de les voir de leurs propres yeux.

Très joyeux, les habitants de Katanga ont réservé, le 11 juin, un accueil sans pareil à leurs hôtes qui, dès l'entrée, ont eu droit aux chants et danses folkloriques, témoignant ainsi la sympathie et l'affection à l'égard de ceux qui ont honoré leur village. Aussitôt l'accueil terminé, la cheffe du village par intérim, Monica Mayibela, a souhaité en langue swahili la bienvenue au couple royal. Elle a été complétée par un villageois qui, de façon succincte, a fait la genèse de la contrée tout en relevant ses exploits passés ainsi que les difficultés actuelles dues au changement climatique, lequel a occasionné une sécheresse accrue de la terre, causant plusieurs dégâts suite à la malnutrition.

Deux minutes et dix secondes ont suffi au souverain belge pour exhorter les autochtones à lutter et à s'impliquer au quotidien dans la préservation des forêts du Miyongo. " Votre contribution à la lutte contre le changement climatique doit nous inspirer tous. La Belgique vous remercie et vous félicite pour vos efforts. Je tiens aussi à saluer l'audace des chefs coutumiers qui ont accepté de se lancer dans cette expérience. Ils ont permis de sanctuariser les forêts situées sur leurs terres ", a dit le roi Philippe.

La cérémonie a duré tout au plus deux heures et s'est clôturée par une visite guidée de quelques stands par le couple royal, montrant ainsi les différents produits bruts tirés des plantes et arbres des forêts communautaires du village. On a noté la présence du Premier ministre, Sama Lukonde, et du gouverneur du Haut- Katanga, Jacques Kyabula.

Appelé le village du cuivre, Katanga existe depuis quatre cents ans. Il a connu au total douze chefs coutumiers dont le plus récent venait de décéder. Un village très accessible du fait qu'il se situe entre deux grandes villes, Lubumbashi et Likasi. Il compte 57 000 habitants majoritairement jeunes.