Gabon: Koula - Moutou - Opération de contrôle des prix de denrées alimentaires

Les plaintes des populations de l'Ogooué-Lolo sur l'augmentation des prix de plusieurs denrées alimentaires ont conduit Harmel Moussavou, Chef de service de la Concurrence et de la Consommation de la province, à faire une descente de terrain afin de procéder au contrôle des prix.

C'est depuis le jeudi 02 juin que Harmel-Moussavou, Chef de service provincial de la Concurrence et de la consommation et son équipe ont procédé au contrôle des prix et des stocks de produits de consommation dans toute la province de l'Ogooué-Lolo. Cette descente s'inscrit dans le cadre de leurs missions régaliennes. C'est une opération de lutte contre la vie chère qui arrive à point nommée, suite aux constats faits par les populations sur l'augmentation de certains prix de produits denrées alimentaires.

Pour Harmel-Moussavou, Chef de service provincial de la Concurrence et de la consommation, ces missions permettent de vérifier le respect des prix et la disponibilité des produits dans les commerces. " Les commerçants véreux qui ont pris la liberté d'augmenter les prix de façon cavalière et illégale répondront de leurs infractions et seront sanctionnés par les amendes " a t-il souligné .

Ces opérations invitent les populations à plus de vigilance et de collaboration en dénonçant systématiquement tous les abus observés sur le marché quelque soit le produit. Le gouvernement ne tolèrera aucune spéculation sur le prix de l'ensemble des produits. Tout contrevenant sera sanctionné, a insisté Harmel-Moussavou face à certains commerçants.