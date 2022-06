Algérie: Ligue des Conseils économiques et sociaux arabes - Tenue de l'Assemblée générale extraordinaire le 20 juin à Alger

Alger — L'Algérie abritera le 20 juin, l'Assemblée générale extraordinaire de la Ligue des Conseils économiques et sociaux arabes et Institutions similaires, qui verra, notamment, l'élection de son nouveau président, a indiqué dimanche un communiqué du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE).

"Sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie abrite l'Assemblée générale extraordinaire de la Ligue des Conseils économiques et sociaux arabes et Institutions similaires, le 20 juin 2022 , au Centre international des conférences (CIC)-Abdellatif Rahal à Alger", a précisé la même source.

Cette assemblée verra la participation "des délégations de haut niveau représentant des Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires des pays membres à savoir : la Palestine, l'Egypte, la Jordanie, la Mauritanie, le Maroc, le Yémen, le Liban, le Soudan et la Tunisie", selon le CNESE.

En outre, l'Organisation arabe du travail (OAT), partenaire et accompagnateur de la Ligue des Conseils économiques et sociaux arabes et Institutions similaires, sera représentée à cet événement, par son Directeur général.

Cette session extraordinaire verra l'élection du nouveau président de la Ligue des Conseils économiques et sociaux arabes et Institutions similaires, ainsi que l'adoption de son plan d'action pour la période.