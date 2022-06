Ile Maurice: Séquestration - Rs 300 000 pour retrouver la liberté

Un manager d'une station-service a été kidnappé et agressé, le 27 mai, par trois hommes. Ces derniers l'ont accusé de trafic de drogue. Ils lui ont demandé Rs 300 000 pour qu'il retrouve la liberté. Vendredi, l'équipe de la Criminal Investigation Division de Quatre-Bornes a procédé à l'arrestation de deux jeunes, "Ronron" et "Barbie", tous deux habitant route Bassin.

Les deux hommes, âgés de 27 et 23 ans, ont été placés en détention policière. Une troisième personne est toujours recherchée. L'enquête est menée par l'inspecteur Bhurosah sous la supervision du surintenant Sam Bansoodeb.

Le 27 mai, vers 12 h 45, le manager de 26 ans conduisait sa voiture en direction de Solferino, lorsqu'il a dû s'arrêter à un feu rouge. Au même moment, une Prado, avec trois hommes à bord, s'est arrêtée à sa hauteur. Armés de Tonfa, ils ont pris place à bord de sa voiture et lui ont ordonné de prendre la direction de Trois-Mamelles. En route, ils lui ont de nouveau dit de s'arrêter et l'ont passé à tabac. Lui ont placé des menottes et l'ont accusé d'être un trafiquant qui aurait commandé une cargaison de stupéfiants en provenance de La Réunion. Les trois hommes, cagoulés, lui ont montré un échantillon de drogue dont il serait l'auteur du trafic. Pour qu'il retrouve la liberté, il fallait leur remettre Rs 300 000.

Le jeune homme a informé sa mère. Cette dernière est parvenue à trouver seulement Rs 200 000 et a demandé à un ami de son fils de déposer l'argent. Un rendez-vous a été fixé sur le parking d'un supermarché à Candos. Pas satisfaits de ce montant, les kidnappeurs ont demandé les Rs 100 000 restantes. La victime a alerté son employeur. Ce dernier est parvenu à trouver la somme requise et les kidnappeurs ont demandé à l'ami du jeune homme de venir à TroisMamelles, où la victime était tenue captive, et lui ont de- mandé de se récupérer l'argent avec son employeur. Dès que les trois agresseurs ont eu l'argent, ils ont laissé partir les deux hommes.

"Ronron", Yagesh Oogur de son vrai nom, est connu pour avoir participé à des agressions, notamment celle de Fardeen Okeeb, en janvier 2021. En liberté conditionnelle, il a aussi été interpellé avec un détonateur et de la drogue synthétique, en mai 2020. En 2018, Ronron avait été arrêté avec ses amis pour l'agression d'un commerçant à Trèfles. Selon notre source policière, il serait un proche d'un récidiviste notoire.