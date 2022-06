Madagascar: Série noire d'enlèvements - Deux nouvelles victimes ce week-end

Depuis le début du mois de mai, une dizaine de cas de disparition ou d'enlèvement ont été enregistrées dans la capitale, ont annoncé les autorités. Un phénomène qui secoue l'opinion publique. Ce week-end, deux jeunes filles ont été victimes de ce phénomène à Ivandry et à Ankatso.

Le témoignage d'une victime défraye la chronique auprès des usagers de Facebook depuis vendredi soir. Une jeune femme enceinte raconte ce qu'elle a vécu dans le parking du centre commercial La City Ivandry. Les faits se sont produits aux alentours de midi. Des hommes se sont approchés d'elle puis l'ont conduite dans leur voiture. " J'étais à deux pas de l'entrée de La City Ivandry, dans le parking.

Même mon chauffeur n'a rien vu car les malfaiteurs se conduisaient comme s' ils étaient avec moi... ", raconte la victime dans son témoignage. " Ils faisaient semblant de rire, prenaient des photos et conversaient avec moi avant de m'embarquer dans leur voiture... ", a-t-elle expliqué sur les agissements de ces hommes. Elle de préciser que deux autres hommes se trouvaient dans la voiture, tous masqués et vêtus de blousons en cuir. Mais la grossesse de la victime l'a sauvée des griffes de ses agresseurs.

Voyant le ventre de cette jeune maman, ils ont fini par la relâcher. " Grâce à ma grossesse, je n'ai rien. Ils m'ont relâché en voyant mon ventre, mais ils m'ont quand même administré quelque chose dont je ne connais pas l'origine et j'étais à moitié consciente ", poursuit-elle. " Mon médecin vient de me faire parvenir les résultats de ce qu'ils m'ont administré, il s'agit de 35 mg de doxylamine et 45 mg de prométhazine liquide... ", raconte la victime.

Selon ses dires, elle a pu reconnaître le numéro de la voiture " 1246 TAB TOYOTA, une 4×4 Fortuner gris foncé métallisé presque noire, avec des vitres fumées.."

Anosizato. Jeudi dernier, une élève qui venait d'effectuer son épreuve d'éducation physique et sportive de baccalauréat a été portée disparue. Elle a été retrouvée 24 heures après sa disparition à Anosizato près du stationnement de taxi-brousse vers Manalalondo. Elle est encore traumatisée et souffre d'un problème psychiatrique. Conduite immédiatement à la HJRA, l'analyse conclut que la fille était victime d'une injection de cocaïne, d'amphétamine et de méthamphétamine.

Elle a pu raconter, durant son traitement à l'hôpital, qu'elle s'était enfuie d'un endroit où des filles étaient séquestrées dans un conteneur. Des hommes armés en faisaient la garde. Elle a parcouru une route en pavés sur plusieurs kilomètres et a pu arriver au stationnement de taxi-brousse vers 20 heures. Une enquête a été ouverte par les forces de l'ordre.

Phénomène. "La multiplication des cas d'enlèvement d'enfants ou de jeunes filles sont un phénomène récurrent notamment avant des échéances politiques importantes (remaniement, élections, ... ) ou des compétitions sportives importantes ", explique une anthropologue, Nantenaina R. " Ils suscitent la peur ou la colère au sein de la population et les politiciens profitent de ces enjeux pour gagner la sympathie de la population, certains essayant de contrôler les gens pour pouvoir les manipuler... ", a-t-elle ajouté.

" Cette tactique ne date pas d'hier. Le rapt d'élèves et d'étudiants est devenu un fléau en Afrique. Des gangs criminels semaient la terreur dans les États du nord-ouest et du centre du pays en 2021, ces derniers multipliant les kidnappings de masse pour obtenir des rançons . Reste à savoir l'objectif de ces criminels à Madagascar vu qu'il n'y a pas encore eu de demande de rançon pour ces victimes... ", a-t-elle expliqué. Cette pratique a commencé en 2014 en Afrique. Pour l'heure, les auteurs des kidnappings ne sont pas encore identifiés par les autorités malgaches.