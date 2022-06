Madagascar: Commune de Talatamaty - Plusieurs activités au programme

Elie Dominic Raharinoasy, le maire de la commune de Talatamaty, a planifié plusieurs événements pour marquer la fête nationale.

La commune de Talatamaty a mis en place plusieurs activités tout au long de ce mois dans le cadre de la célébration de la fête nationale. Un culte œcuménique à l'EKAR Faralaza a été organisé le 1er juin pour marquer le début d'une série d'évènements. Il a été suivi par une circoncision de masse qui s'est tenue vendredi dernier à la salle de mariage de la commune d'Amborompotsy.

" Cette circoncision de masse a vu la participation de petits garçons âgés d'un an et demi à six ans issus des 12 fokontany et de toutes les couches sociales. Les parents ont profité de cette occasion pour circoncire leurs progénitures car non seulement l'opération est gratuite mais les enfants ont aussi pu bénéficier de jouets et de malabary ", selon le maire de cette commune, Elie Dominic Raharinoasy.

Divertissements. Un concours de " miss et mister " a également eu lieu samedi dernier et dont la demi-finale et la finale se tiendront les 19 et 24 juin. La commune a aussi prévu d'organiser une foire les 16-17 et 18 juin sur le parking de l'Aérovillage où une attention particulière sera portée sur les produits de l'élevage et de l'agriculture.

Les évènements sportifs ne seront pas en reste. La finale du tournoi " foot à 9 " se tiendra sur le terrain de Maibahoaka le 19 juin, le taekwondo le 18 juin, même date pour la pétanque mais au boulodrome Fanavotana. Pour clore cet évènement, la commune a prévu d'organiser un grand podium le 25 juin au rond-point de Talatamaty qui se terminera par un grand bal populaire sans oublier le traditionnel " nofon-kena mitam-pihavanana ".