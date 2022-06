Madagascar: Principes et droits fondamentaux au travail - Avènement de la catégorie sécurité et santé

Les délégués lors de la séance plénière à la conférence internationale du travail (source : OIT)

Le projet de ratification de la convention 155 relative à la sécurité et la santé des travailleurs ainsi que celle 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé des travailleurs serait actuellement au niveau du gouvernement. Avec un peu de chance, la ratification pourrait se faire cette année.

Historique. C'est ce qui définit le mieux la décision prise en faveur du monde du travail et de l'emploi, le vendredi 10 juin dernier. "Les délégués présents à la Conférence internationale du Travail (CIT) ont adopté une résolution visant à ajouter le principe d'un environnement de travail sûr et sain aux principes et droits fondamentaux au travail de l'Organisation internationale du Travail (OIT)".

Conséquence, une cinquième catégorie de droits et principes fondamentaux au travail est née et se réfère à la sécurité et à la santé. Il conviendrait de noter que les quatre autres catégories sont : "la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective ; l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire ; l'abolition effective du travail des enfants ; l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession".

La décision n'épargne pas Madagascar qui avancerait déjà actuellement vers la ratification de la convention155 relative à la sécurité et la santé des travailleurs ainsi que celle 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé des travailleurs."Le projet de ratification est actuellement au niveau du gouvernement et nous espérons que cela se fera cette année", nous a confié Jerison Razafimanantsoa, secrétaire général auprès du ministère de l'Emploi, du Travail et des Lois sociales. Selon le responsable, "le processus de ratification comprend diverses étapes telles des observations et des rectifications pour assurer sa faisabilité ".

Changement. L'entretien avec le Secrétaire général auprès du ministère de l'Emploi, du Travail et des Lois sociales a également permis de savoir que la ratification, si elle se concrétise, aura des implications concrètes sur l'environnement et le cadre du travail à Madagascar. "L'environnement juridique changera d'office car la sécurité et la santé au travail sont devenues une priorité, une catégorie de droits et principes fondamentaux au travail à l'instar de la liberté d'association", explique Jerison Razafimanantsoa. Avant de préciser que le projet de loi relatif au code du travail, qui est en cours et au niveau du gouvernement, a déjà prévu ces changements".