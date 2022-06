Madagascar: Boualem Mankour - " J'aimerais faire un regroupement pour les locaux "

Le coach des Barea U23, Boualem Mankour.

" Ça reste relativement positif. Maintenant, il y a encore du travail à faire, ne serait-ce que sur la relation au niveau du ballon et au niveau technique. Le groupe vivait très bien, c'était un tout petit peu notre crainte par rapport au niveau de la cohésion au sein du groupe. On a produit du beau jeu, mais la conclusion a fait défaut.

Mais ce que j'ai surtout apprécié lors du premier et du deuxième match, c'est le fait qu'ils n'ont rien lâché, ils ont été jusqu'au bout et ont marqué dans les derniers instants. Je suis content pour Elisco et également pour les autres joueurs. Je remercie tous les joueurs qui n'ont pas joué car ils ont joué le jeu et cela n'est jamais facile.

Je ferai encore un regroupement, je demanderai au président d'en faire un ici au niveau des locaux et je vais tout faire parce que je pense qu'il faut voir et ratisser chez les locaux. Il ne faut pas oublier que c'est l'Afrique et on n'a pas mal d'expatriés qui se connaissent. On fera un autre regroupement avant le mois de septembre ".