Madagascar/Ile Maurice: Football - Les Barea arrachent le nul face au Club M

Elisco a marqué le but égalisateur à la 96e minute.

Le but d'Elisco à la 96e mn de la rencontre a permis aux Barea U23 de réaliser un match nul contre le Club M Maurice, samedi, au Stade Mahamasina.

Assez-bien. Les Barea de Madagascar U23 ont été tenus en échec par les Mauriciens sur le score de 1-1 partout, samedi 11 juin dernier, sur leur propre jardin au Stade Mahamasina pour le compte du match retour du " Derby de l'Océan Indien ".

Pour cette double confrontation, Madagascar est sorti vainqueur après avoir remporté le match retour par 2 buts à 1 et le match nul de la joute retour. Ces rencontres peaufinent le regroupement de deux semaines des Barea U23 expatriés et locaux, ensemble, dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 en 2023.

Pourtant samedi, les protégés de Boualem Mankour ont vite annoncé la couleur. Mamisoa, le buteur du match aller a eu deux belles occasions à la 6e et 13e mn. Dominateurs, les Malgaches échouent dans la finition des nombreuses attaques. À la 35e mn, la réplique mauricienne ne se faisait pas attendre, fort heureusement, Allan Rakotovazaha l'a échappé belle.

Stérile. Les attaques malgaches étaient bien placées, mais Marwane, bien servi par Mamisoa et José butent à plusieurs reprises devant le filet de Loïc Michel. La première mi-temps était malgache, mais avec une domination stérile.

De retour des vestiaires, c'est le revirement de situation. Les Mauriciens ont pris les commandes de la rencontre en jouant en demi-terrain. À la 56e mn, sur une contre-attaque, Aristide ouvre le score pour le Club M. Le duel s'est intensifié sur le terrain et à la 76e mn, Wilson, le milieu de terrain mauricien écope d'un carton jaune. La bande à Kalvin tente de reprendre les commandes du jeu. Le technicien franco-algérien a opéré plusieurs changements en renforçant la ligne offensive.

Les Barea espoirs mettent la pression sur le terrain, et cela finit par payer à la 96e mn, par le but de Elisco. Le joueur d'Elgeco Plus offre à son équipe le but d'égalisation et évite la défaite pour les Malgaches. Le regroupement des Barea U23 a pris fin, samedi, sur cette note assez-bien. Les choses sérieuses débuteront au mois de septembre pour les éliminatoires de la CAN U23 pour les Barea espoirs qui espèrent rééditer le parcours des séniors en 2019.