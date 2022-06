Madagascar: TGV-Bongolava - Rossy à la rescousse du député Hajanirina

Redynamisation du parti TGV à Tsiroanimandidy ce samedi.

Rien ne va plus pour le parti Tanora malaGasy Vonona (TGV) de Bongolava. Les différends entres ses membres ne cessent de susciter de réaction et de ternir l'image du parti. Si le bras de fer entre le député Hajanirina Ramaherijaona et le gouverneur Joseph Ramiaramanana a toujours marqué la vie du parti dans cette région, un renfort venant d'Antananarivo est venu à la rescousse du député ce samedi. Il s'agit du député Paul Bert Rahasimanana qui s'est rendu dans le Bongolava et animé la redynamisation du parti TGV avec son bureau national ce samedi à Tsiroanomandidy.

Devant une foule en liesse et un stade rempli, le député Rossy n'a pas mâché ses mots en piquant les adversaires de Hajanirina. " Quand j'ai entendu que mon ami a un problème, sans hésité, j'ai fait le déplacement afin d'animer la scène ", a ainsi indiqué Paul Bert Rahasimanana. Le problème qu'il évoque pourrait s'agir des différends entre le député Hajanirina Ramaherijaona et le gouverneur Joseph Ramiaramanana. Rossy n'a pas manqué de venter les réalisations de son confrère à la chambre basse.

" Le député Hajaina Ramaherijaona est parmi les premiers qui ont conduit la lutte de 2019, de la place de 13 mai à Ambohitrorohitra si on ne parle que de Tsiroanomadidy " et que " cet élu a pu accomplir beaucoup de choses dans la région de Bongolava : des infrastructures pour les jeunes, un stade, la sono Line array, un terrain de basket, d'handball, de volley et un espace multi culturel ". Ce qui sous-entend que ses adversaires n'arrivent pas à ses chevilles.

" Je considère tous ceux qui ne respectent pas les élus comme mon ennemi ", a ajouté le député Rossy tout en terminant que " les TGV doivent se réveiller et ne pas accepter d'être mis sur la touche par des arrivistes ". Si les membres du TGV de Boeny ont pu trouver un terrain d'entente après des mois de bras de fer, cette situation dans le Bongolava ne va pas jouer en faveur de ce parti présidentiel. Le député Paul Bert Rahasimanana a tout de même remercié le Gouverneur Joseph Ramiaramanana et son équipe d'avoir soutenu la manifestation de ce samedi.