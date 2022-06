Madagascar: Crimes économiques - " Un grand facteur de pauvreté ", selon Dr Rado Ratobisaona

interview

Dr Rado Ratobisaona, spécialisé en Economie de réseau.

Les activités économiques menées à Madagascar devraient bénéficier à l'ensemble de la population malgache, pour relever les défis de la réduction de la pauvreté, selon Dr Rado Ratobisaona. Interview exclusive.

Midi Madagasikara (MM).On parle beaucoup de crimes économiques sur le plan mondial. Que signifie exactement ce concept ?

Dr Rado Ratobisaona (RR). D'un point de vue global, ce sont des pratiques d'activités génératrices de revenu, qui s'opèrent en dehors du cadre légal et réglementaire d'une économie. Les plus connues sont les trafics de drogue, les détournements de commerce par la concurrence déloyale, les trafics illicites de ressources naturelles, les exploitations minières illégales, etc. Tout cela semble évident, mais nous devons savoir que les activités économiques qui s'opèrent dans le secteur informel peuvent également constituer des crimes économiques, dans la mesure où elles sont délictueuses.

MM. Pourquoi parle-t-on de crime ?

RR. Pour diverses raisons. D'abord, parce que ces activités s'opèrent à l'insu de l'Etat, hors du système économique légal. Il y a donc un manque à gagner pour l'administration publique. Ces activités forment également des monopoles naturels. Le surplus social obtenu par les opérateurs est très élevé, au détriment du reste de la population. En d'autres termes, ces pratiques font du reste de la population, des victimes.

MM.Des institutions ont été mises en place pour lutter contre ces crimes, si je ne cite que le BIANCO et le SAMIFIN. Selon vous, cette approche des gouvernants est-elle efficace ?

RR.Effectivement, la raison de la création de ces organismes était, au départ, de lutter contre les activités économiques criminelles, dans tout secteur confondu. Cependant, beaucoup d'efforts restent à faire. Nous voyons à travers les médias que beaucoup d'acteurs sont poursuivis par ces institutions. Pourtant, cela n'a pas freiné les crimes économiques. A mon avis, les actions de lutte doivent aller au-delà de la poursuite d'individus, car généralement, les criminels s'organisent en réseau. Il faut donc lutter contre les pratiques, mais non pas contre les individus. Cela doit se faire au profit de l'Etat, du secteur concerné et surtout, de l'ensemble de la population.

MM. Comment l'ensemble de la population pourrait bénéficier de secteurs d'activité ?

RR.Si nous prenons par exemple le cas des bois précieux, beaucoup de crimes économiques ont été dénoncés. Mais si l'Etat avait mis en place un cadre légal pour l'exploitation de ces ressources, les retombées socio-économiques seraient peut-être bénéfiques pour tout le monde. L'Etat aurait collecté une importante somme d'impôts et taxes, les opérateurs économiques obtiendraient évidemment leurs profits et la population entière pourrait bénéficier des infrastructures essentielles, de création d'emplois, de mobilisation des activités économiques, etc. Je parle de bois précieux comme exemple, mais cela peut être transposé dans d'autres secteurs. Nous ne pourrons peut-être pas aller aussi loin que le Pays-Bas, mais ce pays a par exemple, formalisé la production et le commerce de certains types de drogue, car ses dirigeants estiment que cela pourrait profiter à toute la population.

MM. Comment faire pour que les institutions, en place, puissent garantir ce bien-être et avantages partagés ?

RR.Pour que ces institutions soient efficaces, il faut qu'elles soient complémentaires avec leurs ministères de tutelle respectifs. Certaines de ces institutions ont plusieurs décennies, alors que la majorité de la population reste encore désorientée par rapport aux missions réellement attribuées à ces organismes indépendants. Je pense que nous sommes sur la bonne voie, mais il faut aller encore plus loin.