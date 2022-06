Madagascar: Football Barea U23 - Un Paul peut en cacher un autre !

JohannPaul et Kalvin Paul, les deux frères capitaines.

S'il y a un joueur des Barea qui a crevé l'écran lors des matches contre le Club M Maurice, c'était bien Kalvin Paul, le milieu défensif par qui passait toutes les balles, les bonnes balles doit-on préciser tant la vista de ce jeune garçon de 20 ans est bien supérieure à la moyenne. Il semble avoir hérité du talent et de la hargne de son grand frère Johann Paul.

Occupant le même poste de sentinelle avec un plus pour Kalvin : son jeune âge. Mais la similitude ne s'arrête pas là car les deux hommes portent le brassard de capitaine, celui des Scorpions de 2014 pour Johann Paul et des Barea U23 pour son frangin. Pour la petite histoire et pour le match retour avec le Club M, Kalvin Paul a gagné 7 des 8 duels.

Des statistiques qui font dire aux techniciens qu'il a sa place chez les Barea A et que son association avec Rayan Raveloson et Marco Ilaimaharitra dans un dispositif de 4-3-3 le ferait encore grandir. Pour l'instant, Kalvin Paul est dans un club de National 3 à Deoles et se réjouit de se trouver avec ses amis Barea.

"C'est un bon groupe avec de nombreuses qualités" , confie le jeune homme avec un brin de timidité. Mais ce n'est que de façade car sur le terrain, c'est un tout autre homme, un vrai meneur comme tout capitaine qui se respecte. Et quand on sait qu'il a fait ses débuts dans le football à 6 ans dans le club d'Issoudun, on comprend pourquoi il manie le ballon avec une certaine aisance. Alefa Kalvin.