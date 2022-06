Madagascar: Mode - " Mihamy Mada Fashion " prometteur sans extravagance

Cette création lumineuse, aérienne et élégante a été la pépite de " Mihamy Mada Fashion "

La troisième édition du " Mihamy Mada Fashion " s'est déroulée de vendredi à hier sur plusieurs sites comme au Palais des Sports de Mahamasina, le jardin d'Anosy... Cet événement était sous l'égide du ministère de la Communication et de la Culture.

L'occasion aussi pour plus d'une vingtaine de créateurs et créatrices malgaches de mettre en valeur leurs œuvres. Par les temps qui courent, le secteur de la mode patauge dans la mare. Manque d'évènements, réduction de la clientèle à cause de l'inflation...

Il faut se l'accorder, depuis ces trois années d'activités " Mihamy Mada Fashion " est une petite bouée de sauvetage. L'un des moments forts de cet événement a été le défilé à l'Hôtel de Ville Analakely.

Dans un décor quelque peu submergé de peinture, sans podium, cependant dans une salle bien illuminée, les artistes du tissu ont démontré que la nouvelle génération est là. Prête à bondir, dans l'ensemble, ce " Fashion Show " a aussi permis de constater une sorte de sobriété dans les créations.

L'extravagance est moins mise en avant, à l'heure où les créateurs internationaux s'y rivalisent. Par contre le classique tissu traditionnel, avec la coupe " hôtesse de l'air " des années 80 fait penser à une mode malgache stagnante et sans inspiration. L'avant-gardisme peut encore prolonger son sommeil.

Au niveau des costumes pour homme, la tendance a l'air de se porter sur le style des sportifs adoubés par la " pop culture " comme Ronaldo et compagnie sur leurs " 31 ". Magnifier le physique d'athlète, les muscles pour faire simple, en second lieu arrivent ensuite l'élégance et la sensibilité du créateur.

Par ailleurs, les motifs " malgaches " restent indémodables. Quand les lignes se font longues, les épaules découvertes, les voiles auréolant le tout... La classe malgache a été au rendez-vous à l'Hôtel de Ville.

Au Palais des Sports, lors de la soirée d'ouverture, même refrain : une sobriété généralisée. La mode malgache surjoue sur une identité forte apparemment. Comme s'il suffisait d'un simple bermuda en " lambahoany " pour penser " fashion made in Madagascar ".

Le bouquet final a eu lieu au jardin d'Anosy. Les organisateurs ont voulu faire les choses en grand. Feux d'artifices et compagnie. Le thème de cette année a été " tradition malagasy ". Un thème aussi facile que complexe.

Pour l'instant, " Mihamy Mada Fashion 2022 " a choisi la première option. Un événement prometteur autant économiquement que culturellement. Quelque peu loin d'être de la véritable haute couture, plutôt du prêt à porter des tropiques.