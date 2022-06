Madagascar: LGBTQI-Toliara - Le carnaval de la tolérance annulé

D'autres anciens sénateurs du parti HVM sont également convoqués auprès du bureau indépendant anti-corruption.

Le coordonnateur national du parti Hery Vaovao ho an'i Madagasikara, Rivo Rakotovao va se présenter aujourd'hui à Ambohibao, dans les locaux du bureau indépendant anti-corruption. L'opposant va répondre à la convocation de cet organisme qui a été saisi sur une affaire de corruption et dont l'ancien chef d'Etat par intérim " fait partie des personnes soupçonnées " lit-on dans la lettre de convocation du Bianco. Une copie de cette lettre a été publiée par le parti HVM qui s'indigne et soutient un " dessous politique " derrière cette autre affaire qui " cible " ce parti d'opposition.

Autres sénateurs. " Suspicion de corruption, détournement de fonds publics et abus de fonction ", tels sont les faits qui impliquent Rivo Rakotovao selon le bureau indépendant anti-corruption. Les faits remontent en 2019, selon cet organisme, et concernent le mandat exercé par ce leader du parti HVM au niveau du Sénat, en tant que président de cette institution. D'autres anciens sénateurs, membres du bureau permanent du Sénat et membres du parti HVM seraient également convoqués dans le cadre de cette même affaire, nous confie une source.

Relations tendues. " Tout a été géré suivant les règles durant mon mandat " a réagi Rivo Rakotovao, qui affiche, pour sa part, une sérénité. L'ancien président du Sénat a choisi, quant à lui, de se soumettre à cette procédure. Il rappelle, pourtant, que la dernière partie de son mandat, notamment en 2019, s'est heurtée à certaines restrictions imposées par l'exécutif. Les passes d'armes entre Rivo Rakotovao, alors président du Sénat, et Richard Randriamandrato, ancien ministre de l'économie et des finances, ont animé les relations tendues entre le Sénat et le gouvernement, en 2019.

Acharnement. " A cette époque, nous ne pouvons pas assurer nos fonctions dans la sérénité " s'est plaint Rivo Rakotovao. La coupe budgétaire opérée par l'exécutif a été déplorée par le parti HVM qui a été encore aux commandes au Sénat. Pour cet ancien parti présidentiel, il s'agit d'un " acharnement ". " A part ces mesures budgétaires, l'ancien président du Sénat a été également privé de ses droits de sécurités rapprochées " a rappelé un membre du parti HVM. " D'autres hauts responsables de l'ancien régime ont fait également l'objet d'enquêtes judiciaires " poursuit-il.

RMDM. Pour les partisans du HVM, la prise de position de parti d'opposition sur certains sujets, notamment l'enquête sur les dépenses liées au financement de la lutte contre la pandémie, l'affaire de doublons dans la liste électorale en 2018, l'importation des armes à feu en 2019, " gênent " le régime actuel. La branche extérieure du RMDM, voit plutôt derrière cette convocation de Rivo Rakotovao " une diversion, un acte d'intimidations et une tentative de museler l'opposition ". Hier, cette plateforme qui regroupe des opposants au régime en France, a sorti un communiqué qui soutient l'ancien président du Sénat.