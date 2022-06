Madagascar: Covid-19 - 207 nouveaux cas en une semaine

Les chiffres s'emballent. Les nouveaux cas de Covid-19 connaissent une montée en flèche si l'on compare les statistiques des deux dernières semaines.

Entre le 28 mai et le 3 juin, 101 nouveaux cas de Covid-19 ont été relevés. La semaine d'après, du 4 au 10 juin 2022, sur 4 400 tests effectués, il a été identifié 207 nouvelles contaminations, selon les dernières statistiques publiées par le ministère de la Santé publique, le week-end dernier.

Soit une hausse de plus de 100% des cas relevés par rapport aux sept jours précédents. L'envolée des cas de Covid-19 se confirme. Une hausse prévisible suite aux nombreuses occasions de grands rassemblements et de festivités, et à mesure que l'hiver austral s'installe.

Parmi les 207 nouvelles contaminations enregistrées entre le 4 et le 10 juin, la grande majorité est toujours localisée dans la région Analamanga, où 161 cas ont été relevés. Suivent sept autres régions à savoir Atsinanana (24 cas) ; Vakinankaratra (16 cas) ; Boeny (2 cas) ; et les régions Atsimo-Atsinanana, Bongolava, Itasy et Haute Matsiatra qui comptent 1 cas chacune.

Actuellement, 283 cas sont en traitement, dont une grande majorité ne font pas partie des cas graves dans la mesure où les statistiques du 4 au 10 juin 2022 n'enregistrent que 3 formes graves. On enregistre, par ailleurs, 102 guérisons, et zéro décès.