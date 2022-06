Ghana - Samuel Sarfo, l'histoire d'un policier devenu Black Star

C'est l'histoire peu ordinaire d'un escorte de l'équipe nationale de football du Ghana qui a fini par se retrouver au sein des Black Stars.

Samuel Sarfo, un membre de la Police ghanéenne, s'est retrouvé au service de la sélection nationale. Ce ne sont pas les Black Stars qui l'ont contaminé en réalité, car il était déjà un footballeur amateur. " En 2016, j'ai servi au poste de police de Nima, qui se trouvait dans la même juridiction où les Black Stars [l'équipe nationale du Ghana] campaient. J'étais désigné pour être l'un de leurs gardes. Je les escorterais de l'hôtel au stade, comme ainsi que les protéger à l'hôtel, j'ai eu la chance de rencontrer certains d'entre eux. ", a confié Sarfo a fifpro.org.

" À l'époque, je jouais pour Liberty Professionals et l'un de nos officiels, George Afriyie, était également vice-président de la Ghana FA. Il m'a présenté le président de l'association de football, Kwesi Nyantakyi, et ils m'ont parlé de l'équipe nationale. Ils ont dit qu'ils appréciaient le travail que je faisais en tant que policier mais suivraient également mon parcours en tant que footballeur. Un an plus tard, j'ai été appelé dans l'équipe des Black Stars et je les ai rejoints lors d'une tournée aux États-Unis, où nous avons joué contre les États-Unis et le Mexique. ", a-t-il poursuivi.

" J'ai rejoint la police en 2009, quand j'avais 19 ans. J'ai terminé l'école quand j'avais 18 ans et j'attendais d'aller à l'université quand j'ai reçu une offre pour aller à la police. J'ai été enrôlé dans le service de police du Ghana en tant que footballeur. J'ai joué pour l'équipe de police et nous avons organisé des tournois contre d'autres services de sécurité, comme le département pénitentiaire. Ce n'était pas facile de combiner les deux : jouer au football et travailler comme policier. ", a révélé Sarfo dont l'intégralité de l'interview se trouve ici.