Afrique: CAN féminine 2022 - " Enorme, la qualification du Burundi ", Falone Sumaili

L'internationale burundaise Falone Sumaili a révélé ses sentiments d'enthousiasme, après une qualification historique de son pays à la Coupe d'Afrique des nations féminine 2022.

L'attaquante de Huddersfield Women en Angleterre rêve de ses débuts à la CAN féminine 2022 qui a lieu en juillet de cette année au Maroc. " C'était une chose énorme pour nous. Pas seulement en tant que joueurs et entraîneurs, mais aussi dans tout le pays. En 2019, notre équipe masculine s'est qualifiée pour la Coupe des Nations pour la première fois et maintenant trois ans plus tard, les femmes se sont également qualifiées. ", a confié la joueuse de 21 ans à CAF Online.

" C'est un énorme coup de pouce pour le football féminin dans notre pays. Tout le pays était heureux et même dans les rues, on pouvait le voir. ", a déclaré Sumaili, qui a également fait partie de l'équipe burundaise qui vient de terminer deuxième au CECAFA féminin 2022. Le Burundi a perdu 3-1 contre l'Ouganda en finale du tournoi régional d'Afrique de l'Est.